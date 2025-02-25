الضفة.. مستوطنون يطعنون فلسطينيا من ذوي الإعاقة في طوباس

طوباس: أصيب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، الثلاثاء، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطنين إسرائيليين بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب آخر بالرصاص الجيش خلال مواجهات في مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن “طواقمها في طوباس تتسلم إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض إلى طعن في البطن من قبل مستوطنين”.

وأشارت إلى نقل المصاب من منطقة بزيق شمال طوباس إلى المستشفى، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن “فلسطينيا يبلغ من العمر 67 عاما أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الخاصرة خلال مواجهات في المقبرة الغربية”.

وأشارت الجمعية إلى إصابة 15 آخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

(الأناضول)