الضفة.. مستوطنون يهاجمون المنطقة الصناعية في البيرة ويحرقون 6 مركبات- (صور)

رام الله: أحرق مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، عددا من المركبات الفلسطينية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا فجر الاثنين المنطقة الصناعية في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وأحرقوا ما لا يقل عن 6 مركبات.

وأضاف الشهود أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف وصلت للموقع بعد بلاغ من سكان عن وجود حرائق، ما دفع المستوطنين بإطلاق النار تجاهها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وذكرت الهيئة، الأحد، أن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ مستوطنون 360 اعتداء”.

وبينت أن من تلك الاعتداءات 307 وقعت في محافظة نابلس، و280 في الخليل، و179 في القدس.

وتراوحت الاعتداءات بين “هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز”، وفق البيان.

وبالتوازي مع حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر عن 768 شهيدا فلسطينيا ونحو 6 آلاف و300 جريح، إضافة إلى 11 ألفا و500 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)