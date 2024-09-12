الضفة.. مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية قرب نابلس- (فيديو)

نابلس: هاجم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، قرية “يتما” الفلسطينية بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن “مجموعة من المستوطنين هاجموا قرية يتما القريبة من مدينة نابلس، بالحجارة والرصاص الحي وأضرموا النيران بأراض زراعية فيها”.

وأضافوا أن “أهالي القرية تصدوا للمستوطنين ما أدى إلى وقوع مواجهات بين الجانبين”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى “استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 28 تجمعا بدويا”.

وسبق أن كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، استشهد برصاص جيش الاحتلال ومستوطنون ما لا يقل عن 703 وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل جيش الاحتلال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(وكالات)