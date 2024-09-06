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استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية قريوت قرب نابلس- (صور وفيديو) 

6 - سبتمبر - 2024

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رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الطفلة بانا أمجد بكر برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قريوت جنوبي نابلس.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي بالصدر (جاري إنعاش قلب ورئتين) لطفلة 12 عاما خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية قريوت قرب نابلس”.

ووفق شهود عيان، هاجم مستوطنون الجمعة، قرية قريوت واندلعت مواجهات مع فلسطينيين قبل تدخل الجيش الإسرائيلي لصالح المستوطنين.

وفي وقت سابق اليوم، قال بشار القريوتي الناشط في مواجهة الاستيطان إن “مجموعة من المستوطنين هاجموا بالرصاص الحي والحجارة قرية قريوت القريبة من مدينة نابلس، وأضرموا النيران بأراض زراعية فيها”.

وأضاف الناشط، أن “أهالي القرية تصدوا للمستوطنين ما أدى إلى وقوع مواجهات بين الجانبين”.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إلى “إصابة شاب (30 عاما) إثر اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، ونقله للمستشفى”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى “استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 28 تجمعا بدويا”.

وسبق أن كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، استشهد برصاص جيش الاحتلال ومستوطنون ما لا يقل عن 691 فلسطينيا وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، فيما اعتقل جيش الاحتلال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(وكالات)

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