الضفة.. مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات فلسطينية في بلدة بيتا- (فيديو)

رام الله: هاجم مستوطنون متطرفون، الخميس، منازل وممتلكات فلسطينية في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا ممتلكات فلسطينية على أطراف بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وبينوا أن المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة مما أدى لتحطيم نوافذها، واعتدوا على السكان بالضرب.

وذكر الشهود، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والمستوطنين أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال مايو/أيار الماضي، 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم “تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية”.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 977 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(وكالات)