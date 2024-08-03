الضفة.. مسيرات ووقفات في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى- (صور)

رام الله: شهدت الضفة الغربية، السبت، عدة وقفات ومسيرات ضمن فعاليات “اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى”.

وأفاد مراسل الأناضول بتنظيم عدة وقفات ومسيرات بمناطق متفرقة في الضفة إحياء لفعاليات “اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى”.

وانطلقت أغلب الوقفات عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) ويتبعها وقفات لاحقة، مع 22 وقفة منظمة في أنحاء العالم، وفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وفي كلمته خلال وقفة وسط رام الله، قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، إن “إسرائيل تشن منذ أكثر من 300 يوم حرب إبادة وتهجير وتجويع في غزة وبشكل غير مسبوق في العصر الحديث”.

وأضاف: “إسرائيل قتلت وجرحت عشرات الآلاف وهجرت مليوني فلسطيني أكثر من مرة، ودمرت وحرقت المنشآت والبنية التحتية المدنية في مسعى لتحويل قطاع غزة بأكلمه إلى منطقة غير صالح للحياة الآدمية”.

وأوضح فارس أن “إدارة مصلحة السجون الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية تشن أيضا حربا وحشية على أسيراتنا وأسرانا وتنكل بهم أشد تنكيل”، مشيرا إلى “اتساع جبهة التضامن والإسناد في أنحاء العالم”.

وقال فارس: “حان الوقت لكسر الصمت والتردد، وتحويل الغضب إلى لعنة على المحتل”.

ودعا إلى “تجاهل الأصوات التي تقول إن هناك انعدام للإمكانيات”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسرى في الضفة الغربية إلى نحو 9 آلاف و920 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والخميس، قالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن “عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ 257، منهم 20 أسيرا ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة (في 7 أكتوبر)، إضافة إلى شهداء من عشرات المعتقلين من غزة، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم”.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى وقوى وطنية وإسلامية، في مؤتمر صحافي، بمشاركة نقابات واتحادات وأطر شعبية ووطنية، يوم 3 أغسطس 2024 “يوما وطنيا وعالميا لنصرة غزة والأسرى”.

وفي بيان بختام المؤتمر الصحافي، أعلنت الجنة التحضيرية لليوم العالمي أن “3 أغسطس 2024 سيكون يوما مؤسِسا لما بعده عبر حركة شعبية مستمرة ومتواصلة، تحملنا لمرحلة جديدة فيها يكون الميدان هو حيزنا للتعبير”.

وبالتزامن مع حرب إسرائيل المدمرة على غزة، وسع المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، في حين وسع جيش الاحتلال عملياته ما أدى إلى استشهاد 600 فلسطيني بينهم 144 طفلا، إضافة إلى 5 آلاف و400 جريح، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)