الضفة.. مسيرة في رام الله دعما لقطاع غزة- (فيديو)

رام الله: شارك مئات الفلسطينيين، مساء الأحد، في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة من مجلس الطلبة والحركة الطلابية في جامعة بيرزيت في مدينة رام الله، عنوانها “لن يمر هذا العام وكأنه عامٌ طبيعي.. ولن تكون غزة وحدها”.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تعبر عن تضامنهم مع قطاع غزة، و”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، بينها “الشعب يريد كتائب القسام”، “إحنا معاك يا غزة”.



ويودع الفلسطينيون عام 2023، على وقع حرب مدمرة في قطاع غزة، بالتوازي مع حملات دهم واعتقالات واقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية، يتخللها مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)