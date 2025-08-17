الضفة.. وقفتان رفضا للإبادة ودعما للأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

رام الله: شارك عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، في وقفتين بمدينتي رام الله وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي.

ففي رام الله، التي تشهد فعاليات يومية منذ 30 يوما، رفع المشاركون شعارات تندد بما وصفوه “صمتا عربيا وإسلاميا ودوليا” تجاه حرب الإبادة في غزة، مرددين هتافات تطالب بإنهاء سياسة التجويع بحق الأسرى.

وقفة في مدينة #طوباس نصرة لغزة والأسرى ودعمًا للقيادي الأسير مروان البرغوثي بعد تهديدات “بن غفير” pic.twitter.com/UCdLSVNRbd — قدس فيد (@quds_feed) August 17, 2025

ومن ضمن الشعارات التي رفعها المشاركون: “وين العرب والعروبة.. هدموا غزة طوبة طوبة”، و”القانون الدولي شريك في الإبادة والتجويع”.

كما صدحت الهتافات بالتضامن مع الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات.

وفي مدينة طوباس نُظمت وقفة دعت لها مؤسسات الأسرى وحركة فتح “دعما وإسنادا للأسرى وعلى رأسهم الأسير القائد مروان البرغوثي”.

ورفع المشاركون في الوقفتين صور الأسير البرغوثي.

وتأتي هذه الوقفات بعد أيام من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قسم العزل الفردي في سجن “ريمون” حيث يُحتجز البرغوثي، وتهديده له في مشهد اعتبره فلسطينيون “استفزازيا”، خاصة وأن الأسير بدا بجسد هزيل ومعاناة صحية ظاهرة، وفق ما أظهر مقطع مصوّر بثته قناة عبرية خاصة.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل 10 آلاف و800 حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا، و2378 معتقلا يصنّفون “مقاتلين غير شرعيين”.

وأوضح النادي أن العدد الإجمالي لا يشمل المعتقلين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومنهم أسرى من لبنان وسوريا.

وبموازاة حرب الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

