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صارت عند عصابة سموتريتش وسفاح أطفال ونساء غزة تسمى يهوذا والسامرة وتلك لعمري مقامرة خاسرة تقودها عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
صارت عند عصابة سموتريتش وسفاح أطفال ونساء غزة تسمى يهوذا والسامرة وتلك لعمري مقامرة خاسرة تقودها عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀