إنفوغراف

الضفة

28 - فبراير - 2025

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 28, 2025 الساعة 8:32 ص

    صارت عند عصابة سموتريتش وسفاح أطفال ونساء غزة تسمى يهوذا والسامرة وتلك لعمري مقامرة خاسرة تقودها عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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