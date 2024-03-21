«الضمير»: الاحتلال يعتقل 28 أمّاً فلسطينية في سجونه

لندن – «القدس العربي»: قالت مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تقرير أمس، في مناسبة «يوم الأم»، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت «تحرم 28 أمًّا فلسطينية من البقاء مع أبنائهن، حيث يعتقل الاحتلال نحو 67 أسيرة في سجونه حتى يومنا هذا في ظروف صعبة للغاية».

ولفتت النظر إلى أن عام 2024 الحالي يعدّ «أحد أكثر الأعوام دموية على الأمهات والنساء في ظل العدوان الشامل وحرب الإبادة بحق قطاع غزة، حيث تتعرض النساء والأمهات الفلسطينيات لشتى أنواع التنكيل والانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوقهن تحديدًا الأسيرات منهن».

وتابعت: «تبدأ رحلة المعاناة لدى الأم الفلسطينية منذ لحظة الاعتقال الأولى والتي غالبًا ما تتم عند ساعات متأخرة من الليل، حيث يتم اقتحام المنازل بطريقة عنيفة وغالبًا ما يتم اعتقال الأمهات والتنكيل بهن أمام أعين أطفالهن، وتنتقل المعاناة معهن أثناء عمليات النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً أثناء احتجازهن في السّجون وإبعادهّن عن أبنائهنّ وبناتهّن لمدّة طويلة».

كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال تمنع «المئات من الأمهات الفلسطينيات من زيارة أبنائهن في سجون الاحتلال سواء بحجة المنع الأمني للأسير أو ذويه، هذا إضافة الى ما تتعرض له أمهات المعتقلين والأسرى من معاملة حاطه بالكرامة على الحواجز العسكرية وهن في طريقهن الى السجون وما يتعرضن له من تفتيش مذل في بعض الأحيان على يد مجندات قوات مصلحة السجون ومعاملة لا إنسانية من الحراس والجنود، علمًا أن الاحتلال أوقف زيارات السجون منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وعزل الأسرى داخل السجون عن بعضهم البعض بشكل كامل».

وأوضحت أن سياسة برزت أخيرا وهي «سياسة اعتقال الأمهات والنساء كرهائن للضغط على أبنائهن من أجل تسليم أنفسهم الى جيش الاحتلال، حيث استطاعت مؤسسات الأسرى رصد عدة حالات اعتقال لأمهات تم احتجازهن من قبل جيش الاحتلال واعتقالهن للضغط على ذويهن من أجل تسليم أنفسهم».