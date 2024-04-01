الضمير الجمعي ينتفض…هل تصنع إرادة الشعوب فرقا؟

يدخل الفرد في الحياة بضمير جمعي، منشؤه المفاهيم القيمية التي يتلقاها من المجتمع، ويقوم هذا الضمير على مرتكزات تخدم أغراض المجتمع، وتعمل على نشر الاستقرار الاجتماعي والطمأنينة في النفس.

وبعد مسيرة طويلة لهذا التفكير الجمعي يبدأ بعض الأفراد في التفكير الفردي، والذي يسميه الفلاسفة الضمير الشخصي، وهو ضمير ذاتي، يستمد مفاهيمه من الحدس الشخصي، لكن هذا الضمير بما لديه من قدسية ذاتية، وجمالية متفردة، فإنه يقع أحيانا في هوة الأنا المتضخمة، حيث يجد المرء نفسه كيانًا مستقلًا في مقابل المجتمع، ومن هنا ينشأ التضاد المريع، والذي يؤدي إلى تورم ذاتي في مقابل تفكك في النسيج الاجتماعي.

الفكر المستقل

الفكر المستقل مع تطور الأنا، وتوهماتها، قد يتحول إلى ورم في الجسد الاجتماعي، يضر بتكوينه، ويسيء إلى ثوابته، ويحطم محتوياته الفكرية، ويتمثل ذلك في هذه الآونة، عندما فكر رؤساء بعض الحكومات الانزياح عن شعوبهم، واعتلاء العروش الواهية التي خلقت هوة بين كل رئيس وشعبه.

انحراف بعض الأفراد نحو الحدس الشخصي، ليس إلا خداعا للأنا، عندما يريد أن يصنع إمبراطوريته الخاصة، هؤلاء ضاعوا في غابة الأنا، وضيعوا بوصلة الكل، مثال ذلك ما يحدث في الدول العربية، عندما فكر كل رئيس أن يقبض على روح الوطن الذي يترأسه، وتضخمت أناه فاستفحلت أفكاره السوداوية في الوطن برمته، فالضمير الشخصي، يكون جميلًا ونبيلًا، عندما تصب مياهه النقية في محيط المجتمع، لكن (أنا) الحكام صبت في محيطهم، وتركت الشعوب تصارع وحدها طوفان القوى الغربية المتنفذة التي حرمتها إنسانيتها وحريتها وحق تحرير المصير.

استرجاع الأمل

إن الضمير الجمعي الذي تمثله شعوب العالم اليوم يشكل أجمل المشاهد في تاريخ الشعوب، والمعبرة عن الوضع الفلسطيني، فكما أن هناك انتفاضة فلسطينية داخلية هناك عالم يمر بحالة انتفاضة ضمير جمعي في الشرق والغرب.

منذ الانتفاضة الأولى التي بدأت في فلسطين في مخيم جباليا للاجئين في ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن العالم يشهد في كل أنحائه مثل هذا الاحتجاج القوي على وحشية إسرائيل.

إن التنوع الأيديولوجي على اتساع رقعة العالم ممن شاركوا في انتفاضة الضمير العالمي، أثار حالة من الدهشة والانتشاء واسترجاع الأمل في التغيير، حيث لم تواجه إسرائيل مثل هذا الاحتجاج الكوني في مثل هذه الجغرافيا الواسعة، ومن قِبل مثل هذه الحشود الكبيرة طوال تاريخها، كما أن الشعب الفلسطيني الذي عانى منذ نكبة عام 1948م، لم يتلق مثل هذا الدعم العالمي، كما هو الحال اليوم.

والخلاصة أن تلك الانتفاضة وهذه التظاهرات كشفت أن بعض الدول ليست على القدر نفسه من شجاعة شعوبها، وليس لديها ضمير الحكام ذاته، وقد صارت القضية الفلسطينية الآن مسألة ضمير، لا يعتنقها المسلمون فحسب، بل أيضًا الناس كلهم من جميع الأديان والأعراق.

ولا أحد يمكن أن يتكهن بالتطورات التي قد تذهب إليها هذه الأحداث، لكننا في الوقت نفسه على يقين من أن العالم لن يعود كسابق عهده على الإطلاق، فالشعوب بدأت تتخلى عن صمتها وسلبيتها، وتتمرد وتصرخ في العالم، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو معارضة بعض الشعوب لسياسات دولهم المؤيدة لإسرائيل؛ فعندما حظرت فرنسا رفع العلم الفلسطيني، تم طلاء شوارع باريس باللون الأحمر والأسود والأبيض، وعندما هددت الحكومة الألمانية باتهام المعارضين بارتكابهم جريمة معاداة السامية، أخذ المتظاهرون يهتفون في ميدان ألكسندر بلاتز الشهير في برلين “فلسطين حرة”.

مثل تلك الانتفاضات وخاصة ما حدث منها في الدول العربية، كالأردن وتونس والمغرب وغيرها، عادة ما تتفجر في بيئة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، خاملة نتيجة تحكم فئات بعينها في مقدرات الشعوب وثرواتها، وإحلال الظلم والفساد، مما يدفع حدث خارج عن المألوف تلك الشعوب؛ لتثور وتخرج عن صمتها، فتبث فيها روح التغيير للخروج من الوضع المأزوم، الذي سببته سياسات الخنوع والتطبيع والاستسلام، ومصاب غزة الجلل من إبادة جماعية، وتجويع، وتدمير للبنية التحتية وكل معالم الحياة فيها، دفع عجلة التغيير في المنطقة للتحرك.

حكام الدول العربية، ترهبها الثورات، ويؤرقها صوت التغيير، فهي تحرص على إخماد الشعوب دائما، خاصة في ظل الركود الانتخابي، وفقدان المواطن الأمل في التغيير عبر صناديق الاقتراع، وأما حكام الغرب فتؤرقهم خسارة الأصوات في الانتخابات الرئاسية وهذا ما يدفعهم للاستماع إلى نداءات شعوبهم، كما حدث مع بايدن الذي اضطر إلى تليين مواقفه مع مطالب شعبه، وضغوطاتهم، وهو على أبواب الاقتراع، ويخشى أن تغلق في وجهه في الأيام المقبلة، وهذا لربما ساهم ولو بشكل جزئي في امتناع أمريكا عن التصويت، وعدم استخدامها حق النقض (الفيتو) لمنع قرار وقف الحرب في غزة، في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن.

ولكي تؤتي تلك الانتفاضات أكلها وتتمكن عجلة التغيير من الدفع إلى الأمام، لابدّ للشعوب أن تصمد ولا تكلّ ولا تملّ، بل تصدح بصوتها الدؤوب وإرادتها القوية حتى تحدث الفرق، ولا تؤكل “يوم أكل الثور الأبيض”.

كاتبة فلسطينية