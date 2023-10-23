الطائرات الإسرائيلية تشن غارة في محيط قرية إيترون جنوب لبنان

تل أبيب: نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد/ الاثنين غارة على الحدود جنوبي لبنان، وفق ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الصحيفة “الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارة في محيط قرية إيترون جنوب لبنان. جاء ذلك في وسائل الإعلام الرسمية في البلاد”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل “هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان، بما في ذلك مجمع عسكري ونقطة مراقبة يستخدمها التنظيم (حزب الله)”، وفق يديعوت أحرونوت.

وتابعت الصحيفة: “بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي خلية (..) تعمل في المنطقة الحدودية ودمرت أسلحة كانت بحوزتها. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجماعة بشأن ما أورده الإعلام الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف “خليتين” تابعتين لحزب الله، على الحدود اللبنانية، وفق بيان رسمي.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “أغار جيش الدفاع قبل قليل على خليتيْن تم رصدهما داخل لبنان حيث يشتبه في نية الخلية الأولى إطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو “إسرائيل” بينما الخلية الثانية كانت تنوي إطلاق قذائف صاروخية”.

وأضاف: “تم استهداف الخليتيْن قبل تنفيذهما عملية الرمي”.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لتبادل النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن “حزب الله” اللبناني، مقتل 6 من عناصره في المعارك الدائرة مع إسرائيل جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 25 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

(الأناضول)