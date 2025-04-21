“الطائرات الصينية تقترب من إسرائيل”.. تحذيرات في تل أبيب من التحركات العسكرية المصرية

لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في تقرير موسّع، عن مخاوف إسرائيلية متصاعدة من المناورات الجوية المشتركة التي تجريها مصر والصين للمرة الأولى في التاريخ.

وزعم تقرير الصحيفة أن الطائرات المقاتلة الصينية المشاركة في التدريبات اقتربت بشكل ملحوظ من الحدود الإسرائيلية، واصفًا ذلك بأنه “تطور مثير للقلق”. وأوضحت الصحيفة أن المناورات تضم عددًا كبيرًا من الطائرات المتطورة، وتأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة.

وأشارت “معاريف” إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مخاوف إسرائيلية متنامية بشأن الانتشار العسكري المصري الأخير في شبه جزيرة سيناء. ولفتت إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترًا ملحوظًا منذ بداية الحرب على غزة، مع تخوّفات مصرية من إمكانية نزوح سكان القطاع إلى سيناء، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية على الحدود.

وألمح محللون إلى أن هذه التحركات قد تشكل خرقًا لبنود اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.

وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى من هذه المناورات. فقد بثت هيئة البث الإسرائيلية عبر قناة “كان 11” تقارير زعمت فيها أن “التدريبات تجري في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية”.

(وكالات)