“الطائرات الصينية تقترب من إسرائيل”.. تحذيرات في تل أبيب من التحركات العسكرية المصرية

لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في تقرير موسّع، عن مخاوف إسرائيلية متصاعدة من المناورات الجوية المشتركة التي تجريها مصر والصين للمرة الأولى في التاريخ.
وزعم تقرير الصحيفة أن الطائرات المقاتلة الصينية المشاركة في التدريبات اقتربت بشكل ملحوظ من الحدود الإسرائيلية، واصفًا ذلك بأنه “تطور مثير للقلق”. وأوضحت الصحيفة أن المناورات تضم عددًا كبيرًا من الطائرات المتطورة، وتأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة.
وأشارت “معاريف” إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مخاوف إسرائيلية متنامية بشأن الانتشار العسكري المصري الأخير في شبه جزيرة سيناء. ولفتت إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترًا ملحوظًا منذ بداية الحرب على غزة، مع تخوّفات مصرية من إمكانية نزوح سكان القطاع إلى سيناء، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية على الحدود.
وألمح محللون إلى أن هذه التحركات قد تشكل خرقًا لبنود اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.
وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى من هذه المناورات. فقد بثت هيئة البث الإسرائيلية عبر قناة “كان 11” تقارير زعمت فيها أن “التدريبات تجري في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية”.
(وكالات)
تحرك يبعث بعدة رسائل لواشنطن و تل ابيب التي يمارسان أعلى درجات الضغط على السيسي للانخراط في مخططات التهجير و تصفية القضية الفلسطينية و التوظيف التي بات لها فاعلين اقليميين بشكل سافر
ههه اللهم عجل بهزيمة عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في غزة العزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية والأوروبية القذرة بلا رحمة أو شفقة و يحاصرون الأطفال والنساء بالجوع والعطش والمرض والقصف المسعور المتوحش ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
لا خوف على اسرائيل من الحكام المصريين الحاليين
لا خوف على الصهاينة من الرئيس السيسي ، فهو صديقهم حتى لو دفنا غزة بالكامل