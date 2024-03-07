الطائرات المسيّرة تدخل معركة اغتيال الصحافيين بوتيرة دامية

غزة- “القدس العربي”: أشار تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مواصلة الاستهداف الممنهج من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحالة الصحفية الفلسطينية بـ “وتيرة دموية”، في سياق “جرائم الإبادة الجماعية” التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت لجنة الحريات التابعة للنقابة، في تقريرها الجديد، أن شهر شباط الماضي “شهد العديد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين، حيث استشهد 11 زميلاً وزميلة، 10 منهم في قطاع غزة، وواحد في الضفة الغربية”.

وحسب إحصائيات نقابة الصحفيين، فإن هجمات جيش الاحتلال ضد قطاع غزة أدّت إلى استشهاد 127 صحفياً منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت لجنة الحريات أن قوات الاحتلال تسبّبت في 7 حالات من الإصابة الدامية، أدّت إلى بتر أعضاء من الجسم، بفعل الطائرات المسيّرة والمفخّخة بالبارود.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال كثّف من استعمال هذه الوسيلة في الفترة الأخيرة “بغرض استهداف الصحفيين في الميدان بقصد الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد”.

وجاء في البيان: “إن مسلسل الاعتقالات، وتحديداً في الضفة الغربية مستمر بحق الصحفيين، حين اعتقل 5 منهم، مع مصادرة مقتنيات العمل الخاصة، من كاميرات وأجهزة الهواتف المحمولة ودروع الوقاية والخوذات”.

وأشار إلى استمرار قوات جيش الاحتلال بـ “الاستزادة في قمع الصحفيين”، من خلال منعهم من العمل واحتجاز الطواقم، حيث سجلت 10 حالات في شباط الماضي، بالإضافة لـ 9 حالات من التنكيل والضرب المبرح، مع تعرّض 4 حالات للاختناق، بسبب الاستهداف بقنابل الغاز السام المدمع، نقل معظمهم للعلاج في المستشفيات.

وعلى صعيد الاقتحامات، أشار بيان لجنة الحريات إلى قيام جيش الاحتلال باقتحام 4 مؤسسات ومنازل للصحفيين، إضافة لاقتحام ومصادرة محتويات مطبعتين، فيما عُرض زميلان صحفيان على محاكم الاحتلال الجائرة، كما سجلت حالة منع من السفر للخارج.

ونوه رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمعن في استهداف الصحفيين، مع نسج مبررات وادعاءات مضللة مصحوبة بـ “فبركات إعلامية”، بغرض التغطية على جرائمها التي تستهدف كتم حقيقة بشاعة المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: “إن نقابة الصحفيين مستمرة في العمل، رغم كل الصعوبات في إسناد الحالة الصحفية بقطاع غزة، وهي تعيش أبشع أنواع الاستهداف من قبل هذا الاحتلال، الذي يستهدف الصحفيين بالضفة الغربية أيضاً”.