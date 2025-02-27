“الطاقة الذرية”: إيران زادت مخزون اليورانيوم المخصب بشكل حاد

فيينا: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران زادت بشكل حاد من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.

جاء ذلك في تقرير للوكالة الأربعاء، تعده مرة كل 3 أشهر، أوضحت فيه أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 بالمئة، إلى نحو 275 كلغم.

وأضافت أنه حتى تاريخ 8 فبراير/ شباط الجاري، بلغ إجمالي اليورانيوم المخصب الإيراني بدرجة 60 بالمئة 274.5 كلغم، بواقع زيادة 92.5 كلغم في الأشهر الـ3 الأخيرة.

وأعربت الوكالة عن قلقها الشديد من هذه الزيادة الكبيرة لإيران بصفتها الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج هذا النوع من المواد النووية ذات التركيز المرتفع.

(الأناضول)