“الطاقة الذرية” تدعو إسرائيل للانضمام لمعاهدة “الأسلحة النووية” 

فيينا: دعا مدير عام وكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس إدارة وكالة الطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

وردا على سؤال طرحه مراسل الأناضول حول تهديدات مسؤولين إسرائيليين باستخدام السلاح النووي ضد غزة، قال غروسي، “هناك مقاربة مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مفادها أنه لا يمكن تحقيق النصر في حرب نووية”.

وأضاف “لذا ينبغي ألا تقع مثل هذه الحرب، وأي حديث غير جدي عن استخدام الأسلحة النووية، قطعا، أمر غير مقبول”.

وإجابة على سؤال عما إذا كانت الوكالة ستوجه دعوة لإسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تقبل اتفاقية المراقبة الأمنية وليست طرفا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، للانضمام إلى الاتفاقيات المعنية، أفاد غروسي، أن “الجمعية العامة، والمجلس التنفيذي للوكالة، وجها دعوات متكررة لجميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، للانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وفتح كافة منشآتها للمراقبة الشاملة”.

وتابع “أكرر لكافة بلدان الشرق الأوسط، كافة البلدان، يجب أن تكون طرفا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أدلى وزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بتصريحات عنصرية، دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

(الأناضول)