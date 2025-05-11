الطالبة التركية رميساء أوزتورك تعود إلى ماساتشوستس بعد إطلاق سراحها

بوسطن: عادت طالبة تركية بجامعة تافتس، تم القبض عليها في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى ماساتشوستس أمس السبت بعد أن أمضت أكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.

وقالت روميساء أوزتورك، التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحافيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة.

وقالت في مؤتمر صحافي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين: “كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي”.

وشكرت أوزتورك داعميها، بما في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا زلن محتجزات في مركز الاحتجاز.

وقالت: “أمريكا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأمريكي”. وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراة البالغة من العمر 30 عاما في 25 مارس/ آذار في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها الدراسية.

وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته بصحيفة طلاب جامعة تافتس، انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و”الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

وقال محاموها في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي وتقييد حرية التعبير للآخرين.

وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتُجزت في “ظروف مزرية وغير إنسانية” وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة.

وقال بريسلي: “تجربة روميساء لم تكن مجرد فعل ينم عن القسوة، بل كانت محاولة متعمدة ومنسقة للترهيب وإثارة الخوف وإرسال رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على التحدث ضد الظلم”.

بعد اعتقالها، تم احتجاز أوزتورك لفترة وجيزة في فيرمونت ثم نقلتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بسرعة إلى لويزيانا.

ورفعت دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام سيشنز في برلنغتون بفيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خُلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها.

(رويترز)