الطاهر عياد قائداً بالنيابة للحرس الجمهوري الجزائري خلفا لأقدم عسكري- (صور)

الجزائر: أشرف قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، السبت، على تنصيب اللواء الطاهر عياد، قائدا بالنيابة للحرس الجمهوري، خلفا للفريق أول بن علي بن علي، الذي يعد أقدم عسكري بالجيش والأكبر سنا (84 عاما).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن شنقريحة، أشرف على التنصيب الرسمي للواء الطاهر عياد، مشيدا بمسيرة الفريق أول بن علي بن علي.



وبذلك تنتهي مسيرة بن علي، العسكرية التي امتدت على مدى 61 عاما.

إذ بدأ خدمته عام 1964، وتدرج في عدة مناصب ورتب عسكرية، حيث تولى قيادة المنطقة العسكرية السادسة (أقصى الجنوب)، ثم المنطقة العسكرية الخامسة (الشرق)، قبل أن يُعين قائدا للحرس الجمهوري عام 2015.

ويُعد بن علي، أول عسكري جزائري ينال رتبة فريق أول، والتي تقلدها في يوليو/ تموز 2020.

وعقب مراسم التنصيب، ألقى شنقريحة، كلمة هنأ فيها اللواء الطاهر عياد، على تعيينه قائدا للحرس الجمهوري بالنيابة.

كما أشاد بالمسيرة الطويلة والمميزة للفريق أول بن علي، مؤكدا على دوره البارز في خدمة الجزائر على مدى العقود الماضية.

(الأناضول)