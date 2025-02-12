الطبيب أبو صفية يفقد وزنه ويضعف قلبه داخل السجن

غزة – “القدس العربي”:

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، ومركز حقوقي، بضرورة الإفراج الفوري عن الأسير الطبيب حسام أبو صفية، وكافة الأسرى من الطواقم الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لأبشع عمليات التعذيب.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة تدخل كافة المنظمات الصحية الدولية والإنسانية، ومؤسسات حقوق الإنسان من اجل الإفراج الفوري عنهم.

وقالت إن الدكتور أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، وزملاءه من الطواقم الطبية “يتعرضون لممارسات قمعية ووحشية داخل سجون الاحتلال، وفقاً لإفادة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، والذي تمكن من زيارته مساء أمس الثلاثاء في معتقل عوفر”.

أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، وزملاؤه من الطواقم الطبية “يتعرضون لممارسات قمعية ووحشية داخل سجون الاحتلال

وكان أبو صفية اعتقل بعد إجباره على مغادرة مشفى كمال عدوان في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك حين قامت قوات الاحتلال بمحاصرة المشفى ومن ثم اقتحامه وتدميره.

وأكدت الوزارة أنه بحسب إفادة الدكتور أبو صفية لمحامي المركز، فقد خسرَ من وزنه نحو ١15كيلوجراماً، وأنه يعاني من تضخم في عضلة القلب، ولم يجر عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالباته المتكررة لإدارة السجن بذلك.

وتطرقت الوزارة إلى إفادته التي أكد فيها أنه خلال نقله من قطاع غزة، أُجبر على خلع ملابسه وقُيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة 5 ساعات تقريباً، وتعرض للضرب بالكهرباء، والضرب على الصدر، كما أنه مكث في زنازين الاحتلال لمدة 25 يوماً في “سجن عوفر”، من بينها 10 أيام تعرض خلالها للتحقيق شبه المتواصل، وأنه تعرض للإغماء في الزنزانة بسبب شعوره بالاختناق، كما وجهت له اتهامات أنكرها على الفور، مؤكداً أنه طبيب يُقدم العلاج للمرضى والجرحى فقط، إلى جانب توليه منصب إدارة مستشفى كمال عدوان.

وفي هذا السياق، أكد مركز الميزان لحقوق الانسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إجراءاتها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي لم تستثنِ الطواقم الطبية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي.

وذكر أن محاميه تمكن مساء الثلاثاء من زيارة موكله المعتقل الدكتور حسام أبو صفية، للمرة الأولى بعد قضائه 47 يوماً حرم خلالها من الالتقاء بمحاميه، وذلك في قسم 24، غرفة رقم 2، في “سجن عوفر”.

وذكر أبو صفقة في إفادته التي نقلها المركز الحقوقي، أن وزنه انخفض من (96 ك) إلى (84 ك)، ويعاني من تضخم في عضلة القلب، ولم يجر عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالبته لإدارة السجن بذلك.

وعبر المركز الحقوقي عن استنكاره الشديد لما تعرض له الدكتور أبو صفية، وباقي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل “انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي، لا سيما قواعد الحماية المقررة للطواقم الطبية الواردة في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وأن التحذيرات التي أطلقها الميزان سابقاً بشأن خشيته من تعرض أبو صفية للتعذيب بسبب أوامر منع الالتقاء بمحام جاءت في محلها، وهو الأمر الذي كشفت عنه نتائج الزيارة”.