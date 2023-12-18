الطبيب النرويجي مادس غيلبرت: إسرائيل قتلت بوحشية زميلي وأسرته في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قال الطبيب النرويجي مادس غيلبرت إن الجيش الإسرائيلي أقدم “بوحشية” على قتل رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، هاني الهيثم، وزوجته الطبيبة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة.

وقال غيلبرت، الذي عمل 16 عاما في مستشفى الشفاء، في تدوينة عبر منصة اكس، الإثنين، “بالأمس، قُتل بطريقة وحشية صديقي وزميلي العزيز الدكتور هاني الهيثم، رئيس قسم طوارئ الشفاء، مع زوجته الحبيبة الدكتورة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة شيرين وتيا وسمير ووفاء وسارة”.

وقال إن “الجنود الإسرائيليين الجبناء أقدموا بدم بارد على قتل 7 مدنيين عزل”، واصفا الهجوم بأنه ضد الإنسانية.

وتابع: “نتعهد بإعادة إعمار (مستشفى) الشفاء وغزة وفلسطين”.

Yesterday, my good friend and dear colleague, Dr. Hani Al-Haitham, head of Shifa emergency department, was brutally murdered by Israel, along with his beloved wife, Dr. Sameera Ghifari and their five children Shireen, Tia, Sameer, Wafa & Sara. In cold blood, coward Israeli… pic.twitter.com/wqqzRUK1VV — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) December 18, 2023

واستشهد، الإثنين، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجمع الشفاء الطبي.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء، فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بوابة المستشفى وساحته بعدد من القذائف.

قوات الاحتلال قتلت قبل قليل احد افضل الأطباء في قطاع غزة دكتور هاني الهيثم، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، مع زوجته الدكتور. سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة: شيرين، تيا، سمير، وفا، وسارة! 💔 pic.twitter.com/ey897SVxCo — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 17, 2023

صباح اليوم ١٨ ديسمبر.

استشهد الطبيب هاني الهيثم رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء رفقة زوجته الطبيبة سميرة وأطفالهما الخمسة: شيرين تيا سمير وفا سارة، جميع العائلة قتلتهم إسرائيل.

هذا المقطع له قبل أيام #خبرني pic.twitter.com/CXvEzv3oIq — خبرني Khaberni (@khaberni) December 18, 2023

(وكالات)