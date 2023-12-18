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الطبيب النرويجي مادس غيلبرت: إسرائيل قتلت بوحشية زميلي وأسرته في غزة- (فيديو)

منذ 14 دقيقة

صورة نشرها الطبيب النرويجي مادس غيلبرت يظهر فيها الطبيب الشهيد هاني الهيثم إلى اليمين

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“القدس العربي”: قال الطبيب النرويجي مادس غيلبرت إن الجيش الإسرائيلي أقدم “بوحشية” على قتل رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، هاني الهيثم، وزوجته الطبيبة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة.

وقال غيلبرت، الذي عمل 16 عاما في مستشفى الشفاء، في تدوينة عبر منصة اكس، الإثنين، “بالأمس، قُتل بطريقة وحشية صديقي وزميلي العزيز الدكتور هاني الهيثم، رئيس قسم طوارئ الشفاء، مع زوجته الحبيبة الدكتورة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة شيرين وتيا وسمير ووفاء وسارة”.

وقال إن “الجنود الإسرائيليين الجبناء أقدموا بدم بارد على قتل 7 مدنيين عزل”، واصفا الهجوم بأنه ضد الإنسانية.

وتابع: “نتعهد بإعادة إعمار (مستشفى) الشفاء وغزة وفلسطين”.

واستشهد، الإثنين، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجمع الشفاء الطبي.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء، فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بوابة المستشفى وساحته بعدد من القذائف.

(وكالات)

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