الطبيب لاري نصار المدان في أشهر قضية للتحرش الجنسي بالولايات المتحدة يتعرض للطعن في السجن

فلوريدا- “القدس العربي”: تعرض لاري نصار، الطبيب الرياضي السابق الذي أدين بالاعتداء الجنسي على لاعبات الجمباز، للطعن خلال مشاجرة مع نزيل آخر في سجن فيدرالي في فلوريدا، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت مصادر إن الهجوم وقع يوم الأحد في سجن كولمان بالولايات المتحدة في سمترفيل، وفقاً لوكالة “الأسوشيتد برس”، التي أوردت النبأ لأول مرة.

وتعرض نصار للطعن عدة مرات، بحسب شخص مطلع على الهجوم.

وقال جو روجاس، الموظف الحالي في السجن منذ فترة طويلة والرئيس الحالي للنقابة المحلية، إن نصار تعرض للطعن مرتين في الرقبة، مرتين في الظهر وست مرات في الصدر، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

وبحسب ما ورد، أُصيب نصار بانهيار رئوي، ولكن حالته مستقرة.

وقال المسؤولون إن التحقيقات جارية.

ويضم السجن حاليًا أكثر من 1200 من المدانين بجرائم مختلفة.

ويقضي نصار عقودًا في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على لاعبات الجمباز، بما في ذلك لاعبات حصلن على الميداليات الأولمبية.

واعترف نصار بالاعتداء الجنسي على الرياضيين عندما كان يعمل في جامعة ولاية ميتشيغان والفريق الوطني للجمباز بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أقر بأنه مذنب في حيازة مواد إباحية عن الأطفال.

وخلال بيانات تأثير الضحية في عام 2019، شهدت العديد من اللاعبات أنه على مدار أكثر من عقدين من الاعتداء الجنسي على يد نصار، بأنه تم إخبار المدربين والمدربين وغيرهم من البالغين بما كان يحدث، لكن لم يتم الإبلاغ عن ذلك.