الطريق إلى 7 أكتوبر

لندن ـ «القدس العربي»: اثنا عشر شهراً، من أقسى الحروب وأقبحها وأكثرها إجراماً في القرن الحادي والعشرين، شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، ووسّعت من نطاقها تدريجياً لتشمل جغرافيا أوسع.

وهي فصل من حروب إسرائيل التي لا تتوقف «حفاظاً على وجودها» وعلى حساب الشعب الذي سكن ويسكن هذه البلاد.

وهذا فصل بدأ في السابع من أكتوبر عام 2023.

فقد انهارت منظومة الدفاع الإسرائيلية في هذا اليوم بشكل فاجأ الكثيرين، بعد هجوم شنته حركة «حماس» ومعها فصائل فلسطينية مسلحة أخرى في قطاع غزة، استهدفت فيها قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، كما استهدفت هذه المستوطنات وسكانها من الإسرائيليين.

في هذه المعركة، واجهت الحركة الفلسطينية أحد أقوى جيوش العالم.

وأدى هذا الهجوم البري والجوي والبحري الذي نفذه المقاتلون الفلسطينيون، إلى سقوط مئات القتلى الإسرائيليين، عسكريين ومدنيين، وإلى احتجاز العشرات الآخرين.

كان هذا مشهداً غريباً على الفلسطيني، وعلى العربي، الذي لم يعتد إلا نادراً رؤية عدوه المحتل يتعرض لمثل هذه الانتكاسة والخسائر الكبيرةعلى المستوى العسكري والأمني منذ قيام دولة إسرائيل، على يد جماعات مسلحة تدرجها دول في العالم اليوم على جداول الإرهاب.

فمنذ تأسيس دولة الاحتلال، التي قامت في الأصل من خلال «إرهاب» تنظيمات شبه عسكرية كـ «الهاغاناه» و»أراغون» و»شتيرن» مارست العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في أرضهم، وفجرت وقتلت، وخرّبت حتى في القارة الأوروبية، وصنف بعضَها المنتدبُ البريطاني نفسُه تنظيماتٍ إرهابية، بعد كل هذا لم تشهد المنطقة هجوماً بهذه الرمزية وهذه الكفاءة من جهة الفلسطينيين، وكذلك هذه النتائج المروّعة والكارثية والمثيرة للجدل.

ولقد بادر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ليصف الهجوم بأنه الأسوأ منذ حرب السادس من أكتوبر عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين.

فحصيلة القتلى الإسرائيليين المرتفعة في غضون ساعات بدا أنها تفوق، بالنسبة والتناسب، حصيلة القتلى الإسرائيليين في حرب عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين.

وعلى قاعدة النسبة والتناسب نفسها، بدا أن الحرب التي شنتها إسرائيل تحت شعار الانتقام، تمعن أكثر وبشكل متغوّل في ارتكاب أكبر الجرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها اليوم أعلى هيئة دولية قضائية لدى الأمم المتحدة، وتؤكدها وتحذر منها كبريات منظمات حقوق الإنسان العالمية المعروفة.

حروب إسرائيل المستمرة

وحروب إسرائيل على أرض فلسطين لم تتوقف منذ 76 عاماً، مع الشعب الفلسطيني وقواه، وكذلك مع جيوش العرب النظامية في مراحل معينة من التاريخ.

والسياق التارخي هو المنطق الذي يمكن من خلاله لمن أراد أن يرى المشهد الكامل بعيداً عن معادلة يستخدمها الداعمون لعمليات السلام المتعثرة والمنتهكة والهزيلة في الأصل، وهم دون صدفة، الداعمون الأول لترسانة إسرائيل العسكرية الفتاكة.

فما حدث في 7 أكتوبر لم يأت من فراغ، ولا يمكن اختصاره بأنه عمل حفنة من المتعصبين المتزمتين المنعزلين القابعين في جبال جرداء، أو صحارى قاحلة، كما يحلو للإعلام الغربي والعقل المُستَعمَر أيضاً أن يسطّح، في مقارنات استعلائية عنصرية مع حروبه في أفغانستان أو ضد «داعش» الخ…

فكيف حدث هذا، ولماذا هذه الحرب هي حرب غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعربي الإسرائيلي؟

قرن كامل

بدأ نضال الفلسطينيين مبكراً ضد المصير المحتوم الذي فرضه المستعمر المنتصر في الحرب العالمية الأولى عليهم، بعد هزيمة الدولة الإسلامية المركزية التي كانوا فيها رعايا ومواطنين.

بل حتى قبل ذلك.

فقد رفضت القوى الوطنية الفلسطينية حركة استيطان اليهود، التي ازدهرت تحت الانتداب البريطاني، وتجسّد هذا الرفض عند الفلسطينيين، بهبّاتهم وانتفاضاتهم وثوراتهم التي لم تتوقف منذ ذلك الحين، وخيضت المعارك ضد التنظيمات المسلحة للمستوطنين وضد الانتداب البريطاني على حد سواء.

وفي تاريخ هذه المقاومة الفلسطينية محطات عديدة على مدى قرن تقريباً.

منذ الثورة الكبرى في فلسطين التي استمرت منذ عام ألف وتسعمئة وستة وثلاثين وحتى عام ألف وتسعمئة وتسعة وثلاثين.

وقبل ذلك، قتال خاضه عز الدين القسام السوري المجاهد إلى فلسطين، ضد الاستيطان وضد المنتدب البريطاني، قبل أن يقتل في معركة مع الجيش البريطاني عام 1935. واسم «عز الدين القسام» سوف يرتبط اليوم بقسم من الحركة الفلسطينية الرافضة للاحتلال بعدما اختارته حركة «حماس» بعد ذلك بنصف قرن، اسماً لذراعها العسكري.

في أعوام الثورة الكبرى في فلسطين، قتل من الفلسطينيين أكثر من 5 آلاف، وأعدم المنتدب أكثر من مئة، مقابل مقتل نحو خمسمئة من اليهود.

وكان المقاتل الفلسطيني ضعيف التسلح، لا قبل له بقتال الجيوش، على عكس المحارب اليهودي الذي حاز تدريباً منظماً في فيالق أوروبية خاصّة خاضت الحرب العالمية تحت لواء الدول المنتصرة.

وشكلت نكبة فلسطين، والحروب التي رافقتها، محطة مفصلية تأسيسية في الوعي الفلسطيني وكذلك العربي.

وخلال أعوام النكبة، حاربت جيوش ست دول عربية نظامية إسرائيل، التي أعلنت قيامها في الخامس عشر من أيار/مايو عام 1948، وشارك في الحرب متطوعون فلسطينيون وعرب انضوى جزء منهم فيما عرف بجيش الإنقاذ.

انتهت الحرب بعد جولتين من القتال، باحتلال الإسرائيليين لثمانية وسبعين بالمئة من أرض فلسطين التاريخية، وضمت مناطق لم يمنحها إياها قرار التقسيم الذي حازت «شرعيتها» الدولية وعضويتها في الأمم المتحدة على أساسه.

وأسفرت الحرب عن مقتل 6 آلاف إسرائيلي من بينهم 2000 مدني، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، مقابل أكثر من 15 ألف فلسطيني، وتراوح عدد القتلى في صفوف الجيوش العربية بين 3 آلاف و700 و6 آلاف جندي، كما تهجر أو طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من الأرض التي احتلتها إسرائيل، ولم يسمح لهم بالعودة.

وعملت القيادة الفلسطينية في ذلك الحين بإشراف الدول العربية، وتواترت عمليات الفلسطينيين والفدائيين عبر خطوط قطاع غزة خصوصاً، وغالباً ما كانت دولة الاحتلال تضخّم وتحرف مشهد الفلسطيني المهجّر العائد إلى أرضه السليبة عبر خطوط التماس، لتصوره إرهابياً، وبربرياً، وهي صورة تتسق بالمطلق مع الصورة النمطية التي كان المستعمر ينظر فيها إلى الشعوب الأصلية في البلدان والدول التي اجتاحها.

توثّق المصادر الإسرائيلية آلاف محاولات التسلل التي قام بها فلسطينيون عبر خطوط التماس في الأعوام التي تلت نكبة فلسطين، قتلت فيها إسرائيل غالبية المتسللين، ونفذت عمليات انتقام بشعة راح ضحيتها مدنيون فلسطينيون عزل، وهو ما جرى في مجزرة كفر قاسم في أكتوبر عام 1956 حيث قتل 50 مدنياً فلسطينياً على الأقل، نصفهم من الأطفال.

ثم خاضت إسرائيل حربها الثانية العدوانية ضد العرب عام 1956، وغزت سيناء المصرية فضلاً عن قطاع غزة، في حرب منسقة مع بريطانيا وفرنسا اللتين شنتا عدواناً على مصر غداة إعلان الزعيم المصري جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس.

في هذه الحرب التي خسر فيها الجيش المصري أرضه وغزة، قُتل من الجنود الإسرائيليين نحو 170، مقابل آلاف القتلى بين المصريين الجنود والمدنيين الفلسطينيين والمصريين، تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف.

وكانت المجازر وجرائم الحرب ضد المدنيين عنواناً لهذا الجيش الإسرائيلي الغازي، وهو ما حصل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1956.

حاول الفلسطينيون في السنوات التي تلت، تنظيم مقاومتهم ضد المحتل، بالخروج من عباءة النظم العربية التي خسرت حربها.

بقي ذلك محدوداً، حتى مع إعلان حركة «فتح» وجناحها العسكري «قوات العاصفة» عن ما سوف يعرف في أدبيات الثورة الفلسطينية بالطلقة الأولى، في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1965.

«النكسة» الهزيمة

أطلقت إسرائيل على حربها عام 1967 تسمية «حرب الأيام الستة» وسمّاها العرب المتأثرون بالتيار الناصري والقومي الذي خسر هذه المعركة «نكسة».

لكن الفلسطينيين خسروا في هذه الحرب التي لم يبادروا إليها، ما بقي من الأرض، مع احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن احتلالها سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

قتل في الحرب أكثر من 20 ألف عربي، وهجر نحو 300 ألف، مقابل مقتل نحو 750 جندياً إسرائيلياً فقط.

المقاومة في القيادة السياسية

وعلى هذه الحرب الخاسرة، تشكّل وعي فلسطيني استقلالي سعى إلى إطلاق حركة مقاومة بعنوان وطني فلسطيني، سرعان ما اكتسبت تأييداً شعبياً واسعاً في مخيمات اللاجئين وفي الأوساط الشعبية العربية، لا سيما بعد معركة بلدة الكرامة الأردنية، التي خاض فيها المقاتلون الفلسطينيون والجيش الأردني معركة غير متكافئة مع الجيش الإسرائيلي استطاعوا خلالها صد الهجوم الإسرائيلي وإلحاق خسائر فادحة به.

وشكلت معركة الكرامة دفعاً رمزياً ومادياً جعل فصائل المقاومة المتشكلة، سواء مع «فتح» أو التنظيمات الأخرى التي خرجت من التنظيمات القومية كـ»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تندفع لتتولى القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تربّعت «فتح» على رأسها.

وخلال سنوات، طوّرت المقاومة الفلسطينية من تجهيزها وتسليحها، وحظيت بدعم من الدول العربية الغنية، بالمال والسلاح، ونسجت علاقات تعاون مع دول المعسكر الشرقي في حقبة الحرب الباردة، فأنشأت قواعد حصينة لها في الأردن، وفي لبنان، واصطدمت خلال توسعها في بعض المحطات بالدول المضيفة وحكوماتها، كما في «أيلول الأسود» في الأردن عام 1970، وفي حرب لبنان الأهلية عام 1975.

وحرصت دول عربية أخرى، مثل مصر وسوريا، على منع وتقييد حازم لنشاط المقاومة الفلسطينية من أراضيها، التي استكانت فيها خطوط الحرب مع إسرائيل، كما في الجولان السوري المحتل، وطبّعت معها كما في معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية في سبعينيات القرن الماضي.

وانطلاقاً من هذه القواعد، كانت المقاومة الفلسطينية تشن عمليات داخل إسرائيل، وانخرط بعضها في عمليات مثيرة للجدل خارج الوطن، استهدفت مصالح غربية مدنية وعسكرية، ووصفتها إسرائيل ودول غربية بالعمليات الإرهابية.

الحرب النظامية الثالثة التي خيضت، كانت في العام 1973، وشكلت منعطفاً مهماً في تاريخ الحروب العربية مع إسرائيل.

فبعد ست سنوات من الهزيمة التي لحقت بمصر وسوريا والأردن في عام 1967، شن الجيشان المصري والسوري، في السادس من أكتوبر، هجومين متزامنين استطاعا خلالهما تحقيق تقدم مهم على الجبهتين، وخصوصاً على الجبهة المصرية.

عبر الجيش المصري خط بارليف المحصن على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتقدم كيلومترات عدة. وتقدم الجيش السوري في جبهة الجولان، وكاد يصل إلى بحيرة طبريا.

وكان ذلك مفاجأة للإسرائيليين الذين منيوا بخسائر فادحة، قبل أن يتمكنوا، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية التي أمنت جسراً جوياً لإسرائيل، من شن هجوم معاكس واختراق الضفة الغربية لقناة السويس فيما عرف بخرق الدفرسوار، وطردوا أيضاً الجيش السوري من الأراضي التي كان حررها في الجولان.

مع ذلك، اعتبرت الحرب فشلاً عسكرياً كبيراً لإسرائيل، وشُكلت لجنة تحقيق إسرائيلية عرفت بلجنة «اجرانات» للتحقيق في سبب الفشل.

وقتل في الحرب أكثر من 2600 جندي إسرائيلي، في حين فاقت الخسائر العربية 8500 من المدنيين والعسكريين.

ومع أن مشاركة المقاومة الفلسطينية في هذه الحرب رمزية، لكنها واصلت تطوير قدراتها وشن عمليات داخل إسرائيل.

واصطدمت التنظيمات الفلسطينية بحروب إسرائيلية متتالية، فغزا الجيش الإسرائيلي لبنان عام 1978 على أثر عملية نفذتها حركة «فتح» قرب تل أبيب وأدت إلى مقتل وجرح أكثر من مئة إسرائيلي.

وخسرت إسرائيل في الهجوم الذي سمته عملية الليطاني عشرين جندياً، وقدر عدد الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا بين ألف وألفين.

وتعرضت منظمة التحرير، الكيان السياسي الحاضن لفصائل المقاومة، لضربة قاصمة في حرب عام 1982 التي شنها الجيش الإسرائيلي واستطاع خلالها أن يخرج قيادة المنظمة من لبنان بعد حصار استمر أكثر من شهرين للعاصمة اللبنانية، قصف فيه الاحتلال الإسرائيلي المدينة بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة مستهدفاً المدنيين بشكل خاص.

ولم يستطع الجيش الإسرائيلي دخول بيروت إلا بعد انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية ومقاتليها بناء على اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية وتعهدت فيه حماية المدنيين الفلسطينيين، كما أن هذا الخروج من بيروت حصل بعد تمنّ من قادة وقوى لبنانية حليفة للمقاومة لتجنيب العاصمة اللبنانية، التي دفعت ثمناً باهظاً، ويلات خراب ودمار أكبر.

لكن تعهد الولايات المتحدة بحماية المدنيين ذهب أدراج الرياح مع المذبحة التي نفذتها ميليشيات لبنانية حليفة لإسرائيل بتواطؤ إسرائيلي مباشر، في مخيمي صبرا وشاتيلا في أيلول/سبتمبر من ذلك العام.

وخسر الإسرائيليون في هذه الحرب نحو 650 جندياً، فيما قدّر الصليب الأحمر الدولي والسلطات اللبنانية عدد القتلى في الجانب الفلسطيني واللبناني بنحو 20 ألف شخص.

وسرعان ما سعت قيادة المقاومة الفلسطينية التي خرجت من لبنان إلى تعويض ذلك بتفعيل المقاومة الشعبية المدنية في الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وبانتهاج خط سياسي منفتح على المفاوضات السياسية.

وساهم توجه منظمة التحرير الفلسطينية نحو تركيز عملها على الأرض المحتلة، في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 1987. ورافق ذلك وأدى إلى موجة تضامن كبيرة مع الفلسطينيين، حققت لهم مكاسب سياسية مهمة وصلت في السنوات المقبلة، ولا سيما بعد حرب الخليج الأولى، إلى الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير ممثلاً مفاوضاً للشعب الفلسطيني، التي فاجأت قيادتها الجميع بتوقيع اتفاق مبادئ سلام مع إسرائيل، وأثارت في وجهها اعتراض الفصائل الأكثر جذرية في المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن استياء النظام السوري وحليفته إيران.

وتزامن اندلاع الانتفاضة الأولى مع ظهور كيانات مقاتلة جديدة على الساحة الفلسطينية، في مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و»حركة الجهاد الإسلامي» اللتين مثلتا دخولاً مباشراً واسعاً للحركة الإسلامية الفلسطينية في العمل المسلح.

ولم يمنع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني، الذي لم يرقَ يوماً إلى اتفاق سلام، حركة «حماس» التي احتفظت بموقف ناقد لعملية السلام، من تعزيز قدراتها العسكرية وشن عمليات انتحارية داخل إسرائيل أدت إلى مقتل العديد من الإسرائيليين في عقد التسعينيات.

لكن اتفاق المبادئ الذي وقعته منظمة التحرير مع إسرائيل والاتفاقات المكملة، اصطدم بتعنت إسرائيلي عززه صعود اليمين الإسرائيلي، وتنصل من كل التزامته في كل مرحلة تفاوض، ليمثل فشل مفاوضات أجريت في كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية في تموز/يوليو عام 2000 بداية لمرحلة جديدة من تعاطي إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، وتقويضاً مستمراً لصلاحياتها.

ثم تأتي الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعدها بشهرين تقريباً، وتفتح مرحلة جديدة من الصراع، لن تنتهي رسمياً قبل سنوات. وتصاعدت الهجمات المسلحة وعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية في هذه الفترة، ودفع المدنيون الفلسطينيون أيضاً ثمناً باهظاً باستشهاد نحو 4 آلاف و500 ونحو 50 ألف جريح، مقابل مقتل نحو 330 جندياً إسرائيل وضعف هذا العدد من المدنيين والمستوطنين الإسرائيليين.

وكان من أبرز ملامح الانتفاضة الثانية وأحداثها، الحصار الذي فرضه الاحتلال على مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واستمر قرابة 3 سنوات، عمد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضاً إلى اجتياح وحصار المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقيات، وتقطيع أوصالها، وممارسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، بالتوازي مع توسع حركة الاستيطان بشكل مطّرد.

وصعّدت إسرائيل من اغتيالاتها للقادة الفلسطينيين، فاغتالت عام 2004 مؤسس حركة «حماس» الشيخ أحمد ياسين، وخليفته الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، لتأتي الوفاة الغامضة لياسر عرفات المحاصر، في العام نفسه، تتويجاً لمسار تصفية القيادة الفلسطينية آنذاك.

وتظهر تحقيقات غير محسومة النتائج بعد، بصمات إسرائيلية في عملية اغتيال محتملة للقائد الأول للشعب الفلسطيني، فضلاً عن أنها تتسق مع مسار إسرائيلي مدعوم أمريكياً في محاولة إنتاج خيارات وبدائل للقيادة الوطنية الفلسطينية.

وهي محاولات مستمرة حتى اليوم مع مساعي تقويض السلطة الفلسطينية وحديث اليوم التالي للحرب، الذي يكشف استراتيجية إسرائيل في ضرب القيادة الفلسطينية واستبدالها عند كل مفصل تاريخي.

لكن، في مقابل المساعي الإسرائيلية لتقويض القيادة الفلسطينية، على الرغم من انخراط القيادة في الحل السياسي مع إسرائيل، برزت تيارات في أوساط الشعب الفلسطيني اتخذت مواقف أكثر تجذراً وتشدداً في مواجهة الاحتلال.

ومع إطاحة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتزاماتها في الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير والسلطة الوطنية، حازت «حماس» شعبية حملتها إلى سدة السلطة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي حققت فيها فوزاً كاسحاً.

فك الارتباط

ومن قطاع غزة الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005، نظمت «حماس» نفسها وعززت من قدراتها رغم الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، قبل أن تسيطر على القطاع بشكل كامل عام 2007 في صفحة احتراب أهلي فلسطيني كانت نتيجته فصل غزة عن الضفة.

كما خاضت «حماس» حروباً مع إسرائيل كانت في كل منها تثبت أن قوتها تتطور على المستويين النوعي والكمي.

وليس بعيداً كان «حزب الله» اللبناني، مدعوماً من إيران والنظام السوري، يخوض معركة شرسة مع إسرائيل عام ألفين وستة، شكلت -بحسب الإسرائيليين- فشلاً لقدرات الردع الإسرائيلية، ودفعتها إلى تشكيل لجنة «فينوغراد» لتقصي الحقائق، التي خلصت إلى تحميل القيادة السياسية الإسرائيلية مسؤولية ما سمته الفشل الذريع في الحرب.

ومنذ ذلك الوقت، اندلعت حروب عدة بين غزة وإسرائيل، وكانت إسرائيل تشن هجمات قاسية مستخدمة القوة المفرطة وملحقة الأذى خصوصاً بالبنى التحتية وبالمدنيين.

ففي كانون الأول/ديسمبر عام 2008، شنت إسرائيل عملية عسكرية استمرت 22 يوماً بعد إطلاق صواريخ مصدرها قطاع غزة على سديروت، أسفرت هذه العملية عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، و13 إسرائيلياً فقط.

وفي تموز/يوليو عام 2014 وبعد أسر «حماس» وقتلها لثلاثة إسرائيليين، اندلعت حرب استمرت سبعة أسابيع قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين، فيما قتل 73 إسرائيلياً، 67 منهم من الجنود.

وغالباً ما كانت تندلع معارك ومواجهات بين إسرائيل و»حماس» خلال هذه السنوات، كانت تلحق الأذى الأكبر بالفلسطينيين، وهو ما حصل في هجمات مدمرة شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع في عامي 2012 و2021.

الحصار

منذ انسحاب إسرائيل من داخل قطاع غزة وإخلاء مستوطناتها عام 2005، ضمن فكّ الارتباط الذي قرره آرئيل شارون، خضع القطاع إلى حصار اشتد بعد سيطرة «حماس» عليه عام 2007.

ولم يؤد هذا الانسحاب إلى تحرير قطاع غزة الذي بقيت معابره وكل شرايين الحياة فيه مرتبطة بدولة الاحتلال، فضلاً عن اعتباره من الجهات الدولية المعنيّة خاضعاً للاحتلال، حتى اليوم.

وبذريعة وقف إمدادات الأسلحة عبر الحدود ومنع تهريبها، شاركت مصر في فرض إجراءات مشدّدة إلى جانب إسرائيل، وفي فرض قيود على حركة الأفراد والبضائع.

وقطاع غزة، الذي تناقصت مساحته منذ اتفاقية الهدنة بعد نكبة فلسطين، والاقتطاعات التي لحقت به عام 1950 وعدّتها الأمم المتحدة والمذكرة الدولية الخاصة بذلك مؤقتة، تبلغ مساحته الحالية 365 كلم مربع، ويزيد فيه عدد السكان عن المليونين، ويعدّ من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم بحوالي 5500 شخص لكل كلم مربع.

وساهم الحصار في التضييق الشديد على الفلسطينيين في القطاع.

وحسب الأمم المتحدة، وصلت معدلات البطالة في العام 2023 في قطاع غزة إلى 45٪ (بين الشباب، وصلت إلى 60% في الفئة العمرية 15-29 سنة) واعتمد 80٪ من سكانه على المساعدات الإنسانية للعيش.

كما أدى الحصار إلى نقص في المياه النظيفة، وفي التيار الكهربائي (بمعدل 4 ساعات يومياً قلبل الحرب).

ومع أن التعليم احتل أولوية في غزة كما بقية المجتمع الفلسطيني، فإن المدارس وخصوصاً التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شهدت اكتظاظاً بمتوسط أكثر من 40 طالباً في الفصل الواحد.

وتأثرت معدلات الزواج بالوضع الاقتصادي المتردي، فشهد عام 2022 على سبيل المثال تراجعاً في نسب الزواج (6.3%) عن العام الذي سبق، وارتفاعاً في نسب الطلاق.

وواجهت الخدمات الصحية ضغوطًا هائلة مع محدودية الوصول إلى الإمدادات الطبية ونقص الرعاية المتخصصة. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 50% فقط من الأدوية الأساسية متاحة في غزة، قبل الحرب.

خلال كل هذه السنوات، كان قطاع غزة بمثابة جزيرة محاصرة ومكتظة بالسكان، يحدّها من كل الجهات تقريباً جيش محتل يشنّ الحروب تلو الأخرى، وينفّذ مذابح غير متناسبة مع أفعال المقاومة الفلسطينية التي كانت تنطلق عبر القطاع من حين إلى آخر.

ووصف البعض، ومن بينهم الكاتبة الروسية الأمريكية اليهودية ماشا غيسن، قطاع غزة بأنّه يشبه واقع الغيتوات التي عاش فيها اليهود خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، ما أثار في وجهها عاصفة من الانتقادات والغضب من قبل الأوساط الداعمة لإسرائيل والمزّودة للاحتلال بمستلزمات آلة الحرب الفتّاكة.

وخلال كل هذه السنوات التي صمتت فيها إسرائيل عن واقع الانقسام الفلسطيني، وشجعته ضمنياً، كان الحل السياسي الموعود للفلسطينيين يتلاشى في عقل المؤسسة السياسية والمتنفّذة في إسرائيل.

ولم يعد مهماً أن ترسل «حماس» إشارات غير مسبوقة عن دولة فلسطينية، ولا أن تعتبر في وثيقتها الصادرة عام 2017 أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، هي «صيغة توافقية وطنية مشتركة».

فهذا المطلب لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي أقرّته في ثمانينيات القرن الماضي، تبيّن بالملموس أن إسرائيل لن تخطو نحوه بجدية، وحوّله غول الاستيطان في الضفة إلى أضغاث أحلام.

في هذه الظروف كانت عملية «طوفان الأقصى»؛ نتيجة لسنوات القهر والاحتلال، ولعجز المجتمع الدولي عن إنفاذ القانون بحق إسرائيل، وعن إلزامها بالحدّ الأدنى بإنهاء احتلالها الذي دام عقوداً طويلة، وعن وقف توسعها الاستيطاني الذي نشأت عليه أصلاً، وعن وقف نظام فصل عنصري مقيت لا يزال يوغل في التطرّف في القرن الحادي والعشرين.

وهو تطرف تمثل في صعود أحزاب أقصى اليمين العلمانية والدينية، لتشكّل ائتلافاً حاكماً كشف، وخصوصاً خلال حرب الإبادة، عن أكثر الوجوه إجراماً صريحاً وصارخاً ووقحاً، فضلاً عن استهدافها قبل ذلك وخلال كل ذلك، لأسس «الديمقراطية» الإسرائيلية المدّعاة، حتى بمقاييس المواطنين من الدرجة الأولى فيها.

وما جرى في 7 أكتوبر، والمأساة التي تلته، والمستمرة اليوم، لا يمكن أن يكون مفصولاً عن سياقه التاريخي، هذا لمن أراد أن يرى بعيون واقعية، ولمن لا تحرّكه دوافع الاستعلاء العنصري، أو عقدة المستعمر.