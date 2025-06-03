الطعام فخ للقتل.. شهادات مروعة عن مجازر إسرائيل في غزة

غزة: لم يكن نزهة أو خيارا توجه فلسطينيين إلى مراكز “المساعدات” المشبوهة التي أقامتها إسرائيل وسط قطاع غزة وجنوبه، بل كان مدفوعا بالجوع القاتل وانعدام أي مصدر آخر لسد الرمق.

رجال ونساء وأطفال خرجوا من خيامهم وسط الحطام، بحثًا عن كيس دقيق أو علبة غذاء تبقيهم على قيد الحياة، استجابة لإعلان عن توزيع “مساعدات” في مناطق قيل إنها “آمنة” تحت إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

لكن سرعان ما شوهد عشرات منهم يركضون مذعورين، وسقوط شهداء وجرحى، نقلوا بعربات بدائية تجرها حيوانات بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

في شهادات مؤلمة من مصابين وذويهم، تتجلى مأساة الفلسطينيين المُجوّعين الذين وجدوا أنفسهم بين فكّي الجوع والنار.

لاحقتهم قذائف الطائرات والدبابات حتى في المناطق التي خصصت لهم كمنافذ للمساعدات، لتخلف وراءها أجسادا ممزقة وذكريات دامغة محفورة بالدموع والخوف.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ مخطط مشبوه لتوزيع “مساعدات إنسانية”، عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا والمرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

وحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 نقاط لتوزيع المساعدات عبر هذه المؤسسة، منها 3 جنوب القطاع وواحدة في محور “نتساريم” (وسط) الفاصل بين جنوب القطاع وشماله.

وتسمح إسرائيل فقط لهذه المؤسسة المتواطئة معها بتوزيع مساعدات شحيحة في “مناطق عازلة” جنوب القطاع، بهدف تفريغ الشمال من الفلسطينيين، بينما يباشر الجيش بإطلاق النار على حشود الجائعين، مخلفا قتلى وجرحى.

ومنذ انطلاق العمل بهذه الآلية، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر دامية قرب نقاط توزيع المساعدات، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع.

ومنذ 27 مايو المنصرم وحتى صباح الثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي قرب مراكز التوزيع إلى 99 شهيدا ومئات الجرحى، بحسب بيانات مصادر فلسطينية.

ويقول فلسطينيون توجهوا إلى تلك النقاط، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص صوبهم عشوائيا أثناء انتظارهم الحصول على طرود غذائية.

“ركضنا إلى الجبل لنأكل، فخرجت أحشاء أخي”

يزن مصلح، شقيق الطفل الجريح يزيد (13 عامًا)، قال: “كنا جالسين في خيمتنا، وحين سمعنا بوصول المساعدات ركضنا نحو مركز التوزيع، وأبي أجلسنا في منطقة بعيدة قليلاً قالوا إنها آمنة، لكنها لم تكن كذلك”.

وأضاف: “بدأ إطلاق النار عشوائيا، وأخي لوح بيديه للطائرة كي لا تطلق عليه النار، لكن الرصاصة اخترقت بطنه فخرجت أحشاؤه”.

وتابع: “صرخت طالبا المساعدة، وتمكنا من إسعافه بعربة يجرها حيوان. لم نعد بشيء سوى إصابته. كنا نبحث عن شيء يسد جوعنا فقط”.

ومنذ 2 مارس/ آذار تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

أما إيهاب مصلح والد الطفل فروى تفاصيل الجوع والخوف: “من شدة الجوع، ذهبت إلى منطقة التوزيع في خان يونس، أجلست أولادي في مكان اعتقدت أنه آمن، ودخلت لأستلم الطعام. لكن الرصاص كان ينهال من كل اتجاه”.

وأكمل الوالد قائلا: “لم نأخذ شيئًا، فقط عدنا بإصابة خطيرة لابني، نحن لا نريد شيئًا سوى وقف هذه الحرب الظالمة”.

والاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن قتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إغاثية في قطاع غزة.

تعليمات زائفة

بدوره، قال خالد اللحام، أحد المصابين، إنه أصيب بينما كان يتوجه لاستلام المساعدات من منطقة صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها “إنسانية”.

وأضاف: “ذهبنا بناء على تعليمات الجيش الإسرائيلي، قالوا إنها منطقة آمنة لكننا فوجئنا بوابل من الرصاص، أصبت أنا والعشرات، وسقط عدد من الشهداء. كنا نبحث عن الطعام فقط، لا نملك شيئًا، ولم نأكل منذ أسبوع”.

وتابع: “حين وصلنا، أطبق علينا من كل الجهات، النار من الدبابات والمسيرات والمروحيات”، ويردف قائلا: “ذهبت لإحضار الطعام لأولادي فعدت برصاصة في ظهري”.

ويتم توزيع المساعدات فيما تُسمى “مناطق عازلة” جنوب قطاع غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارًا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف قتلى وجرحى.

خيارات معدومة

محمد البسيوني (شاب جريح) استيقظ منذ الفجر وخرج بين أنقاض الحي الواقع بين رفح وخان يونس، حاملاً هدفًا واحدًا: “إحضار طعام لوالده المريض”.

قال البسيوني: “أمي رفضت أن أذهب لكني أصررت، كنا بحاجة للطعام (لأن) والدي مريض، عند الساعة السادسة صباحًا خرجت، وعندما وصلت بدأ إطلاق النار”.

وأضاف: “أصبت في ظهري، نقلوني بواسطة توكتوك (عربة بعجلات)، وخضعت لعملية جراحية، الآن أنا بخير، لكن غيري عاد جثة”.

وختم بتنهيدة ثقيلة: “كنا نعلم أننا قد نقتل لكن لا خيار آخر، الجوع قاتل. نريد أن تنتهي الحرب والحصار.. أن تنتهي هذه الغمة”.

ومرارا، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الآلية الراهنة لتوزيع ما تسمى “مساعدات” هي أداة من أدوات الإبادة الجماعية، وتستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

استنكار دولي

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أكدت الاثنين أن آلية توزيع المساعدات الأمريكية المدعومة من إسرائيل “لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة”، ودعت إلى تمكينها من إيصال المساعدات بأمان.

كما نددت منسقة شؤون الطوارئ في منظمة “أطباء بلا حدود” كلير مانيرا بقتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات، مؤكدة أن “النظام الجديد لتوزيع المساعدات يفتقر للإنسانية والفعالية”.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة مزدوجة تجسّد استخدام “المعونة سلاحا للإذلال والإخضاع والتدمير والقتل”.

وأكد المرصد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل نقاط توزيع المساعدات إلى “ساحة جديدة لقتل وسحق المدنيين المُجوَّعين”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا تهجيرا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)