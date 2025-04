الطفلة اللبنانية فاطمة جعفر.. أصغر ضحايا تفجيرات “بيجر”- (تدوينات)

بيروت: تداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، الثلاثاء، اسم وصور فاطمة جعفر عبد الله، حتى باتت الوجه الأبرز لضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية، التي اتهمت بيروت إسرائيل بتنفيذها.

فاطمة تبلع من العمر 10 سنوات، وقُتلت جراء انفجار جهاز اتصال من نوع “بيجر” (Pager) كان بجوارها في منزل أسرتها ببلدة سرعين في منطقة البقاع شرقي لبنان، حسب مراسل الأناضول.

ودون ذكر اسمها ولا أي معلومات أخرى عنها، أعلن كل من “حزب الله” ووزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل طفلة، عبر بيان ومؤتمر صحفي على الترتيب.

ومن بين 9 قتلى في أنحاء لبنان لم تتضح حتى الآن سوى هوية فاطمة ومحمد مهدي عمار، نجل النائب البرلماني عن كتلة “الوفاء للمقاومة” (تابعة لـ”حزب الله”) علي عمار.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن إذا كان يوجد أطفال بين الجرحى، وهم نحو 2800 جريح، منهم 200 في حالة حرجة، كما أعلن الأبيض في حصيلة غير نهائية لضحايا تفجيرات “بيجر”.

و”بيجر” جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول يستخدمه مدنيون وعاملون بالمجال الصحي وغيرهم للتواصل داخل مؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، وهو يعمل ببطاريات قابلة للشحن ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية، وفق مراسل الأناضول.

Fatima Jaafar Abdullah was killed today by Israel’s terrorist attack on Lebanon🇱🇧

الشهيدة الطفلة #فاطمة_جعفر_عبدالله💔

قتلتها إسرائيل اليوم في هجومها الإرهابي على لبنان pic.twitter.com/08d0Eg0Jfz

