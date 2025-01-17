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الطقس في يوم مراسم تنصيب ترامب قد يكون الأكثر برودة منذ 40 عاما

17 - يناير - 2025

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واشنطن: تتعرض العاصمة الأمريكية واشنطن لدرجات حرارة تحت الصفر، وربما يكون يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الإثنين المقبل الأكثر برودة منذ عقود.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يكون الطقس باردا كما كان في حفل التنصيب الثاني لرونالد ريغان عام 1985، حيث كانت درجات الحرارة تبلغ حوالي 14 درجة مئوية تحت الصفر في وقت الظهر بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، إلا أن درجات الحرارة المتوقعة ليل الأحد تبلغ حوالي 9 درجات مئوية تحت الصفر، مع توقع وصول درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر يوم الإثنين.

وتقام المراسم تقليديا في الهواء الطلق على الجانب الغربي من مبنى الكونغرس الأمريكي.

ونظرا للبرد الشديد في عام 1985، كان من الضروري إجراء تنصيب ريغان في الداخل. حيث أقيم داخل القبة الكبرى لمبنى الكونغرس الأمريكي. وكان ذلك التنصيب هو الأكثر برودة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1871، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية.

(د ب أ)

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