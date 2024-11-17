الطلاب المتظاهرون في الجامعات الأمريكية يواجهون حملة قمع محتملة من ترامب

واشنطن- “القدس العربي”: قد يكون الطلاب المتظاهرون في مرمى نيران حملة إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القمعية على الكليات، مع تزايد قلق الناشطين بشأن حرية التعبير للمدافعين عن فلسطين.

وقد شهد الموجودون في الحرم الجامعي بالفعل قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالمظاهرات هذا العام الدراسي، لكن الرئيس المنتخب ترامب، كمرشح، هدد المتظاهرين بكل شيء بدءًا من العمل العسكري وحتى الترحيل، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

كرر ترامب مرارا فكرة الترحيل كأداة عقابية، وهدد بسحب التأشيرات من الطلاب الدوليين

وقال عمرو شبايك، المدير القانوني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في كاليفورنيا: “بينما كانت هناك بالفعل حملات قمع قاسية في جميع أنحاء البلاد في ظل إدارة جو بايدن، هناك قلق من أن تقوم إدارة ترامب بالتصعيد واتخاذ المزيد من الحملات القمعية غير القانونية وغير الدستورية والمتطرفة ضد الطلاب المحتجين الذين يتحدثون ضد دعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين”.

وقد كرر ترامب مرارا فكرة الترحيل كأداة عقابية، وهدد بسحب التأشيرات من الطلاب الدوليين.

وقال ترامب في حدث للمانحين: “أحد الأشياء التي أقوم بها هي أن أي طالب يحتج، أطرده من البلاد. كما تعلمون، هناك الكثير من الطلاب الأجانب. بمجرد أن يسمعوا ذلك، سوف يتصرفون بشكل جيد”، وفقًا لأفراد تحدثوا إلى صحيفة واشنطن بوست في أيار/ مايو الماضي.

كما تضمنت المنصة التي تبنتها اللجنة الوطنية الجمهورية خلال الصيف أيضًا هدفًا “لترحيل المتطرفين المؤيدين لحماس، وجعل حرم جامعاتنا آمنًا ووطنيًا مرة أخرى”.

وقال شبايك “لقد هدد ترامب بترحيل الملايين من الناس، بما في ذلك الطلاب. إن المهاجرين يشكلون جزءًا حيويًا من مجتمعاتنا، ونحن نقف ضد تهديده باستخدام العنف، وإنفاذ القانون، والترهيب، وفصل الأسر وتفككها نتيجة لأفعاله المهددة”.

كما هدد الرئيس المنتخب بانتظام، بفرض عقوبات مالية على الكليات والجامعات كوسيلة لفرض أجندته. ويخشى الخبراء القانونيون أن تواجه الكليات والجامعات قريبًا ضغوطًا خارجية لفرض تداعياتها الخاصة على هيئاتها الطلابية، خاصة مع تشكيل ترامب لمجلس وزراء مليء بالموالين.

وقالت راديكا سايناث، المحامية البارزة في منظمة فلسطين القانونية: “في إدارته الأخيرة، عيّن كينيث ماركوس، الذي كان رائدًا لاستراتيجية إساءة استخدام العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لمحاولة الرقابة على الخطاب المنتقد لإسرائيل في الحرم الجامعي”.

وأضاف سايناث: “لذا، أعتقد أن هناك احتمالا قويا للغاية بأن يعيّن أشخاصا يسعون إلى قمع الحركة من أجل حقوق الفلسطينيين، إما عن طريق إعادة تعريف أو استخدام تعريفات لمعاداة السامية تجعل من المستحيل انتقاد إسرائيل”.

وبحسب ما ورد، واجه المتظاهرون المتضامنون مع فلسطين بالفعل بيئة مليئة بالتحديات في ظل إدارة بايدن، حيث أصدرت المدارس قواعد أكثر صرامة حول الاحتجاج خلال الصيف حتى لا تتمكن المخيمات التي ألغت بعض احتفالات التخرج في الربيع الماضي من الحدوث مرة أخرى.

وقال شبايك: “لا يمكنني التحدث نيابة عن جميع الطلاب، ولكن على مدار العام الماضي، أظهر الطلاب تصميمهم وشجاعتهم وإبداعهم في ظل إدارة بايدن المعادية، وأثناء التعامل مع إدارات الجامعات المعادية، ووكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين”.

ومنذ انتخاب ترامب، أظهر بسرعة أنه سيظل مواليا بشدة لإسرائيل.

ولم يعلن الرئيس المنتخب حتى الآن سوى عن سفير لدولة واحدة هي إسرائيل، حيث حصل مايك هاكابي، الذي أعلن نفسه صهيونيا، على الموافقة. كما تحدث ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاث مرات في الأسبوع الذي أعقب يوم الانتخابات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب طلب من نتنياهو في مكالمة هاتفية “افعل ما يجب عليك فعله”.

وقبل وقت طويل من توليه منصبه، يقول الخبراء إن حرية التعبير تتعرض للهجوم في الكليات.

وقالت سايناث: “إن الأساتذة الآن يتعرضون للتشكيك في مناهجهم الدراسية، حيث يطلب منهم المسؤولون الالتزام بالمناهج وعدم الحديث عن إسرائيل وفلسطين. لذا، هناك بيئة كارثية للغاية تتشكل الآن، ونحن نتوقع أن تشتد مع ترامب”.