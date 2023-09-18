الطلاب المغاربة في مناطق الزلزال يعودون إلى مقاعد الدراسة

أمزميز- المغرب:

استؤنفت الإثنين، الدراسة بعدة مناطق متضررة من الزلزال في المغرب، داخل خيام مخصصة لذلك.

ورافق عدد من أولياء الأمور أبناءهم إلى الأماكن المخصصة للدراسة، في حين اختار آخرون التوجه بمفردهم.

ومن بين المناطق التي استؤنفت فيها الدراسة، مدينة أمزميز (جنوب مراكش)، وبلدة أسني وبعض قرى تارودانت (جنوب).

والأحد، ذكر بيان صادر عن مديرية التربية بإقليم الحوز، أن السلطات نصبت 150 خيمة مجهزة بالمعدات التعليمية، لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال، من متابعة دراستهم.

كما نُقل 789 تلميذا من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال في إقليم الحوز إلى مدارس مدينة مراكش القريبة وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان، أنه من المنتظر أن تشمل هذه المبادرة على الصعيد الإقليمي، حوالي 6000 تلميذ مسجلين في 5 مؤسسات تعليمية تقع في الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وهي”ثلاث نيعقوب”، و”إيغيل”، و”ويرغان”، و”أنوغال”، و”أزغو”.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

(الأناضول)