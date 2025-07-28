الطيبة الفلسطينية.. المستوطنون يحرقون الأرض ويستفزون الكنيسة تحت تنديد دولي عقيم

رام الله- “القدس العربي”: في السابع من تموز/ يوليو، أضرم مستوطنون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية في بلدة الطيبة التي تقع شمال شرق مدينة رام الله. أثارت الجريمة غضب أهالي البلدة الذين عملوا بنشاط على حشد موقف كنسي ودولي مُندّد.

تكررت الهجمات في 8 و11 تموز/ يوليو، وتزايدت عمليات حرق الأراضي الخلفية للكنيسة التاريخية. ونتيجة ضغط الأهالي، زار البلدة بتاريخ 14 تموز/ يوليو عدد من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.

كان من بين الزائرين سبعة من قادة الطوائف المسيحية، بمن فيهم البطريرك الأرثوذكسي ثيوفيلوس الثالث والبطريرك الكاثوليكي بيرباتيستا بيزابالا، الذين أدانوا الهجمات وطالبوا بمحاسبة المعتدين.

وبعد الزيارة الدولية بيومين فقط، تمددت اعتداءات المستوطنين وهجماتهم؛ إذ جاء المستوطنون بأبقارهم إلى داخل الكنيسة، فرعت الأبقار الورد الجوري على جانبي الكنيسة التاريخية وعلى مداخلها، فتدخل شباب البلدة مدافعين عن الكنيسة وطردوا المقتحمين والمدنسين.

وفي 20 يوليو الجاري، زار السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي البلدة، وُصفت الزيارة بأنها للتعبير عن “التضامن الديني”، ومن دون أي مظهر سياسي، حيث ندد السفير بالحريق وأبدى مشاعر التضامن وطالب بالتحقيق.

ورغم أن الطيبة حصلت على أكبر تنديد ودعم كنسي ودولي، فإن هجمات المستوطنين لم تتوقف. فقد حمل فجر اليوم 28 يوليو تصعيدا إضافيا؛ إذ أحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية على الجدران. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين تسللوا إلى البلدة فجرًا وهاجموا منازل المواطنين وأضرموا النار في مركبتين ما أدى إلى احتراقهما بالكامل، وكتبوا شعارات عنصرية وتهديدية على الجدار الخارجي لأحد المنازل، تبع ذلك اقتحام البلدة من قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية.

أحد المنازل التي تم استهدافها يعود للصحافي جريس عازر، ولولا لطف الله ورحمته، كما يقول شهود عيان، لاستيقظت البلدة والعائلة على فاجعة مؤلمة.

يقول أحد النشطاء الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”القدس العربي”: “ماذا نفهم مما يجري؟ كلما زاد الضغط تضاعفت الهجمات، وهذا يحمل رسالة للجميع وفيه استفزاز مضاعف ورغبة في توليد اليأس وإسكات الصوت”.

أكثر جرأة واستفزازا

كانت البلدة في الفترة الكنعانية تحمل اسم “عفرة” الذي يعني الغزالة، وفي العهد الروماني سُميت أفريما “Aphairema”، وفي العصور الوسطى أُطلق عليها اسم أفرون “Efraon”، أما الاسم الحالي “الطيبة”، فيقال إن صلاح الدين الأيوبي هو من سماها به.

تقدم البلدة، التي فقدت هدوءها المعتاد مع تصاعد هجمات المستوطنين ورعاة التلال إلى هجمات “أكثر جرأة واستفزازا”، صورة تاريخية عريقة، ففيها أقدم الكنائس التي تمتد لعصور المسيحيين الأوائل، لكنها اليوم تعكس توحد الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، في مواجهة الهجمات.

يؤكد رئيس البلدية سليمان خورية أن هجمات المستوطنين لا تفرّق بين مسلم ومسيحي. ويلخص في حديثه لـ”القدس العربي”: “كلنا بالهوا سوا”.

ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين على أراضي البلدة ومنازلها، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرم الأهالي من الوصول إلى نحو 18 ألف دونم من أصل 24 ألفا، تشمل 70% من أشجار الزيتون في المنطقة.

ويقر رئيس البلدية أن هجمات المستوطنين شهدت في الفترة الماضية زيادة ملحوظة: “نعاني من زيادة في إيقاع الهجمات المعتادة.. لقد وصلوا إلى سور الكنيسة، ولولا هبة شباب البلد لكانت الأبقار دخلت الكنيسة.. إنها قمة الوقاحة والاستفزاز.. ما يقومون به يتجاوز ما كانوا يفعلونه سابقا”.

ويرى خورية أن الهدف الأساس من الاستفزاز المتزايد هو السيطرة على الأرض، مضيفا: “إلى جانب الرعي في حقول الفلسطينيين وخاصة حقول الزيتون، أصبحت السرقات تتزايد (أدوات زراعية، معدات، وأشجار). لقد سرقوا تنك الماء من أخي، ومئات أشتال الحمضيات واللوزيات قبل فترة، تخيل ماذا فعلوا بها؟ لقد زرعوها في البؤرة الجديدة”.

وفي الرابع من حزيران/ يونيو الماضي، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة شهدتها البلدة.

ويؤكد خورية: “هناك أكثر من بؤرة في المنطقة، وكل بؤرة تستهدف أراضي محددة، أراضينا تشكل امتدادا طبيعيا لعدة قرى وبلدات: رامون، دير جرير، والطيبة”.

وسألت “القدس العربي” رئيس البلدية خورية: “ماذا بعد زيارة الوفود الكنسية والدولية؟”، فرد قائلًا: “مش بإيدينا يا عمي، بيد الله رب العالمين هو القادر على إبعادهم عنا.. ومع ذلك ما زلنا نتواصل مع القناصل والجهات الدولية والكنائس العالمية”.

ويسكن في البلدة اليوم نحو 1300 مواطن فلسطيني مسيحي، غير أن هجرات كثيرة رفعت أعداد السكان، بحسب خورية، ومن هؤلاء بدو هُجروا من تجمعاتهم الغورية، وسكان مسلمون قدموا للبلدة بهدف السكن والعيش في ظل جمالها وهدوئها.

ويقول خورية: “قبل عامين كان يمكن لمن يسكن الطيبة أن يصل مدينة البيرة في أقل من عشر دقائق، أما اليوم في ظل الحواجز والطرق الالتفافية أصبح الأمر يحتاج أضعاف ذلك”.

ويعترف: “أنا خايف على ولاد بلدي، خاصة من يعيش في البيوت المطرفة (على أطراف البلدة)”.

ويضيف: “لقد مُنعنا من الدخول إلى أراضي الزيتون، ومنعنا من قطف الزيتون في المواسم الماضية، ونحن لا نعلم وضع أشجارنا. كنا معروفين بأننا أصحاب زيت، أما الموسم القريب فالله وحده يعلم إن كان سيظل لدينا زيت نأكله أم لا”.

ويصف علاقة المواطنين بأراضيهم قائلًا: “لم نحرث الأرض ولم نقلبها منذ العام الماضي، الأبقار أكلت أشجار الزيتون وهدمت السناسل (الجدران الحجرية)، لقد أصبحت أشجارنا الرومية غراسًا صغيرة بفعل رعيها المتواصل.. تخيل ذلك”.

ويؤكد أن التضامن هو الفعل الذي يمكن أن يحمي القرية وسكانها: “الأجانب قالوا إنهم يريدون العمل معنا على الحماية، لكن المهم هنا هو التأكيد أننا لا ننفصل عن محيطنا، نحن كفلسطينيين مسلمين ومسيحيين واحد، سماء واحدة وأرض واحدة وشعب واحد.. المسيح ومحمد أمام الهجمات”.

ويختم خورية حديثه عن سرعة قدوم السفراء الأجانب والكنائس للبلدة: “لقد اشتغلنا على ذلك، لقد تحركنا وأجبرناهم على القدوم، الطيبة والقرى المحيطة تشكل أطول حدود إلى الشرق، كلنا جبهة واحدة، ولا تحركنا العنصرية، فالعدو واحد، والمستوطن لا يوفّر مسلما ولا مسيحيا”.

كنيسة الخضر

في البلدة ثلاث كنائس لثلاث طوائف مسيحية هي: الأرثوذكس، واللاتين، والروم. أما كنيسة الخضر التاريخية فتتربع على أعلى تلة في المنطقة وتطل على الشرق، وهي تعود للقرن الخامس الميلادي، وأعيد ترميمها في القرن التاسع، وتحمل أبعادا روحية ووطنية وتاريخية، وتشهد على الحضور الفلسطيني في هذه الأرض منذ آلاف السنين.

ولرمزية الكنيسة البيزنطية أصبحت خارج إدارة أي من الكنائس الثلاث، وتحولت لإدارة البلدية حيث خُصصت للفعاليات الدينية والاجتماعية في البلدة.

ويقول الأب جاك عابد كاهن رعية الروم الكاثوليك في البلدة إن أرضية الكنيسة كانت مرصوفة بالفسيفساء وتزينها لوحات من وجوه بشر وطيور وحيوانات وأشجار، ولكن بعد هدمها من قبل الصليبيين بقيت كما هي الآن، وتحتوي على بقايا فسيفساء قديمة تم تنظيفها أثناء الترميم الأخير.

ويضيف عابد لـ”القدس العربي” أن أسوار الكنيسة بُنيت على أرضيات الفسيفساء وترك البيزنطيون فيها أساليب عمارتهم ممثلة بالممرات الثنائية المبلطة بالحجر والتي يفصلها فراغ غير مبلط، وأقواس كنيسة الخضر بُنيت بشكل هندسي رائع جدًا، ويوجد في ساحة الكنيسة الخارجية عامود ضخم تم نحته بشكل هندسي.السيطرة على الأرض

يشدد نشطاء في البلدة على أن الهجمات الأخيرة ليست الأخطر، لكنها تعكس تصعيدا بحق الأهالي بهدف السيطرة على الأرض.

وبجانب امتداد البلدة من الناحية الشرقية يقع سهل “جيباس” وهو سهل زراعي زُرع غالبا بالخضروات ويشكل سلة غذاء البلدة، ويضم مزارع للدواجن ومساحات واسعة من كروم الزيتون، ويكتمل بأرض حرجية تستخدمها الكنائس في فعاليات الكشافة.

يقول أحد النشطاء: “إنها المساحة الحيوية للبلدة، لكنها اليوم أصبحت مساحة للمستوطنين الرعاة. وعلى بُعد نحو أربعة كيلومترات من البلدة تقع أول مستوطنة إسرائيلية دشنت قبل أكثر من خمسين عامًا”.

ويقر الناشط بأن الجديد في الهجمات الأخيرة يتمثل في أن الخوف أصبح جزءا من حياة المواطنين، فالهجمات وصلت قلب المناطق السكنية.

ويتابع: “حرفة المستوطنين هي التخريب بحجة الرعي، وعلى مدى أشهر كانوا يخربون ولا يلقون أي رد من جانب السكان، وهو ما عزز ممارساتهم. الاستفزاز تضاعف وأصبح أكثر جرأة وهم مسلحون، ولا يقف أحد في وجههم. كلما سكتنا زادت هجماتهم، وهذه الحقيقة لا يخبرك بها أحد”.

ويضيف: “في موسم قطف الزيتون الماضي هاجم المستوطنون العائلات، هرب المواطنون من حقولهم، ولم يتمكن امرأة ورجل كبيران في السن من الفرار، فتعرضا للضرب من المستوطنين، لقد تم تكسيرهم، ولم يعاقبهم أحد. اليوم تزداد أعداد الأبقار، تأكل كل شيء، وتصل لكل مكان، ولا أحد يحرك ساكنًا حتى وصلت الكنيسة، أين الحل إذا؟”.

ويشدد قائلًا: “ماذا يعني أن تصل الهجمات إلى الكنيسة؟ ذلك يعني أنها في قلب البلدة، في بيوت المواطنين، وما حدث اليوم يدلّل على صحة ما أقول، حيث أُحرقت المركبات وحاولوا مهاجمة المنازل”.

ويختم حديثه بيأس: “بصراحة أقول لقد دق ناقوس الخطر بالنسبة لكل سكان البلدة، هجمات الرعاة، ثم إشعال النار على حدود الكنيسة التاريخية، ثم جاءت الوفود الدولية وأعلنوا بيانًا، ومر الحدث بصمت، عاد المستوطنون من جديد ووقفت الأبقار ترعى مكان وقوف القناصل ورجال الكنائس، ثم أصبحت النار في قلب المنازل”.

ويرى مراقبون أن تكثيف هجمات المستوطنين في المنطقة له علاقة بالموقع الجغرافي، حيث يستهدف المستوطنون البلدات الواقعة على طول خط ألون الذي جاء ضمن مشروع يفرض تسوية إقليمية اقترحها يغآل ألون على مجلس الوزراء الإسرائيلي في تموز 1967 مباشرة بعد انتهاء حرب حزيران، وكان المشروع يهدف (وفق توصيفات الاقتراح) إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية: إقامة حدود أمنية لإسرائيل بينها وبين الأردن، ووقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية عربية للحفاظ على الصبغة اليهودية والديمقراطية للدولة، وتحقيق “الحق التاريخي” للشعب الإسرائيلي في “أرض-إسرائيل”.

وحدد المشروع وقتها منطقة غور الأردن من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل.

ويؤكد مواطنون من البلدة أن ما يحدث اليوم يستهدف القرى غرب خط ألون، حيث إن سيطرة الاحتلال والمستوطنين تجاوزت ما كان مخططا له سابقا.

تنمية القرية

يعود أحد النشطاء في القرية إلى عام 2012 ليشرح حكاية الأب رائد أبو سحلية الذي حوّل القرية إلى عامل جذب للوجود المسيحي. يقول: “لقد أعاد أبونا أبو سحلية التنمية للبلدة.. فتح مجال العمل، وأطلق مشاريع ما زالت قائمة، فيما توقفت مشاريع أخرى مع مغادرته القرية. لقد فتح مشاريع كان الهدف منها جذب المغتربين ومنع استنزاف أبناء البلدة وعائلاتها”.

ويقر الشاب بوجع: “لكن اليوم هناك تراجع حقيقي. لقد أسس الأب دائرة الفعل لكن للأسف توقفت الدائرة ولم تتطور على شكل مصانع واستثمارات وفنادق وحركة سياحية”.

ويشدد الناشط المجتمعي: “عمليًا، الحياة الاجتماعية كلها تدور حول الكنيسة، ولا يمكن أن نرى أي محاولة لنهضة في البلدة من دون أن ترتبط بالكنيسة. يمكنها فعل ذلك، والبلدة تحتاج لذلك، لكن للأسف، الكنائس في فلسطين لا تهتم كثيرًا بالتنمية، وهذه نقطة جوهرية ليست في بالها وليست ذات أولوية بالنسبة لها”.

وأكد أن القرية مثلها مثل بلدات أخرى تحتاج إلى “كاهن كاريزماتي لديه التزام اجتماعي، وقادر على العمل والتحرك. للأسف الطيبة اليوم في موقع ضعيف لدرجة أن مستوطنين فتية قادرون على استباحة أرضها يوميًا من دون أن تحرك ساكنا. نحن في حالة ضعف بسبب قلة التنمية وتراجع حضورها في القرية والقرى المحيطة، نحن أمام بلدة يعيش فيها نحو 1300 مواطن، فيما يعيش 12 ألفا من سكانها في أمريكا الجنوبية وأستراليا والأردن”.

ويختم حديثه: “المغتربون يأتون عادة كل عام، لكن المؤكد أن الأعداد قلت والهجمات تضاعفت وأصبحت أكثر جرأة”.

جدل بسبب زيارة السفير

وبالعودة إلى زيارة السفير الأمريكي لدى إسرائيل للطيبة، علّق الأب جاك عابد على الزيارة قائلا: “لست مجبرا على الرد على أحد بخصوص استقبال السفير. قاتل ابني وقف على باب داري وبالتالي لن أتمكن من طرده. لقد طلب القدوم ولن أقول له لا تأتي.. موقفي أننا لا نرفض أي زيارات، أنا أستغلها لخدمة قضيتي. لقد سمع مني كلاما “يسم البدن” مثل “الدبوس بالعظم” كما يقال، وقلت له بوضوح: ما بدنا نسمع وعود، بدنا نشوف أفعال”.

وتابع: “البلد التي استقبلت المسيح ولم تطرده تستقبل كل الناس. نحن نُسمع الجميع، ومن يسمع بقلبه وعقله يكون أمرا جيدا، ومن لا يسمع فلا بأس بذلك، سننفض يدينا منه. المهم هنا أننا يجب أن نقوم بواجبنا حتى مع عدونا، من لا يعترف بنا ولا يعترف بالمستوطنات ولا يعترف بالضفة الغربية فاقد لكل حس آدمي، أما نحن فقد عملنا بأصلنا”.

وعلّقت الناشطة والإعلامية وعضو مبادرة “مهد المشرق” هند شريدة على زيارة السفير هاكابي للقرية بأنها “تعكس مشهدا انتقائيا في مسرحية متصهينة تهدف إلى استمالة المسيحيين الفلسطينيين وبثّ نار الطائفية بينهم وبين شركائهم في الوطن. لكننا – كمسيحيين فلسطينيين – ندرك هذه الألاعيب جيدا ونرفضها تماما”.

وتابعت في حديثها لـ”القدس العربي”: “هاكابي، أحد أبرز رموز الصهيونية المسيحية، لم يأتِ للتعبير عن تضامن حقيقي، بل مثّل بزيارته امتدادا لنهج بروباغندا صهيونية يحاول استعراض موقف بينما ينكر أصل الجريمة. فهذا الرجل الذي يروّج لاستخدام مصطلح “يهودا والسامرة” بدلا من “الضفة الغربية”، ينكر أصلا وجود الاحتلال، وينكر “المستوطنات”، ويسميها “مدنا وتجمعات حضرية”، في محاولة لتسييس النص الديني والتلاعب به خدمةً لمصالح أمريكية وإسرائيلية متداخلة، لتبرير سرقة الأرض وطرد الفلسطينيين منها – مسلمين ومسيحيين على حد سواء”.

وشددت على أن هاكابي لم يخفِ دعوته إلى التهجير، بل صرّح بها جهارا، قائلا إن هناك “متسعا للفلسطينيين خارج البلاد” في الأردن أو مصر أو سوريا. ولو كان صادقا في تضامنه، لكان عمل جاهدا على وقف تسليح 120 ألف مستوطن في الضفة الغربية، ومنهم هبات من الأسلحة الأمريكية، وهو يعلم جيدا أن الاعتداء على الطيبة نُفّذ بأسلحة مكتوب عليها Made in USA – تمامًا كالقنابل التي تُسفك بها دماء أهلنا في قطاع غزة في حرب الإبادة الجماعية المستمرة”.

ووجّهت شريدة رسالة المبادرة لهاكابي ولكل ممثلي الاحتلال قائلة: “نحن هنا، باقون، شوكة في حلق المستعمِر. نعبّر عن هويتنا العروبية والوطنية، لا ننتظر تحقيقًا من جلادنا، ولا نقبل عطفًا طائفيا انتقائيا لأن سكان قرية حدث وأن كانوا مسيحيي الديانة. فهل تعتبر حوارة أو ترمسعيا أو سنجل أو جنين أو طولكرم أقل استحقاقا للتضامن؟ سنبقى صوتًا واحدًا لكل المكلومين في غزة والضفة والقدس وكل شبر في فلسطين”.

وشددت على أن حقيقة الاحتلال واضحة بأنه كيان استعماري إحلالي ودولة فصل عنصري بامتياز (أبارتايد)، مؤكدة أن كل اعتداء على فلسطيني هو اعتداء عليهم جميعًا، فهم مكوّن أصيل من هذا الشعب، متجذرون في هذه الأرض منذ آلاف السنين، ولن يسمحوا بتحويل الكتاب المقدس إلى أداة استعمارية لتبرير اقتلاعهم.

ووجهت رسالتها لهاكابي ومن يمثله: “إذا كانت مسيحيتكم المتصهينة لا تتسع لمحاسبة الاحتلال على جميع جرائمه دون انتقائية، فهي حتما ليست مسيحية، ولا تعكس تعاليم السيد المسيح، بل هي واجهة لسياسة رديئة لا تعبّر عن أي تضامن ولا ما يحزنون، ولا مكان لها في أي حوار أخلاقي أو إنساني”.