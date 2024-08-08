الطيبي في الكنيست الإسرائيلي: لا تزايدوا علينا وأياديكم ملطخة بالدماء- (فيديو)

تل أبيب: قال الدكتور أحمد الطيبي، النائب في الكنيست الإسرائيلي، في قاعة المجلس تعليقاً على اتهامات نائب يهودي متطرف عنصري بدعم الإرهاب ” لا تزايدوا علينا وأياديكم ملطخة بالدماء”.

وقال الطيبي في سجال صاخب أمام لجنة بالكنيست :”عدم إعادة المخطوفين (إبرام الصفقة) حتى الآن ليست بسبب الطيبي بل بسبب بيبي” في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ” هذا مؤكد، نتنياهو لا يريد إعادتهم ضمن الصفقة المطروحة”، ليرد عليه النائب العنصري ملفيتسكي ” لديك أقارب في حماس”، لماذا لم تتحدث معهم عن المخطوفين؟”.

ورد الطيبي على الفور ” إلى أي مدى يمكن أن تكون سخيفا؟”، “إلى أي درجة يمكن أن تكون سيئاً؟”.

وقال ” عندي أهل في غزة ونابلس والكويت ولبنان وسوريا والطيبة وأنا فخور بهم”، “وجيشك هو من قصفهم وقتلهم”.” ومن قتلهم هو مجرم حرب”.

وواصل ملفيتسكي تعليقاته واتهاماته العنصرية وهو يقاطع الطيبي ” لقد كانوا إرهابيين من حماس”، ” انت داعم للإرهاب”.

ورد الطيبي ثانية ” أي شخص يدعم المستوطنيين هو داعم للإرهاب، من لا يستنكر مقتل أي طفل فلسطيني، لا يزاود على أي نائب عربي أبداً، لا اليوم ولا في أي وقت، فقط مجموعة واحدة هنا أدانت قتل الأطفال هم أعضاء الكنيست العرب، أما البقية فيشجعون على قتل الأطفال، أيادينا نظيفة بيضاء، هناك من هو يداه ملطختان بالدماء، وهو ليس من النواب العرب”.