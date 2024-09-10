الطيبي يلتمس للعليا الإسرائيلية بعد منعه من زيارة مروان البرغوثي

الناصرة- “القدس العربي”: قال مركز “عدالة”، من مقره في مدينة حيفا داخل أراضي 48، إن المحكمة الإسرائيلية العليا تعقد، قبيل ظهر غد الأربعاء، جلسة للنظر في التماسٍ للنائب أحمد الطيبي ضد قرار وزير الأمن الإسرائيلي المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير، لمنعه من زيارة النائب الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي.

وقد قدّم عضو الكنيست الطيبي بواسطة مركز “عدالة”، في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل 2024، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزير الأمن القومي ومصلحة السجون، مطالبًا بزيارة مروان البرغوثي بشكل فوري، ومنع وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، من التدخل ومنع الزيارة بدون صلاحية قانونية. كما طالب الالتماس بانعقاد جلسة مستعجلة على ضوء الأخبار عن شروط الاعتقال الصعبة التي يعاني منها البرغوثي، وعن تعرضه للضرب والتنكيل من قبل السجانين.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت، يوم 9.7.2024 ، أمرًا احترازيًا يلزم كلاً من وزير الأمن القومي، وسلطة السجون الإسرائيلية، والمستشارة القضائية للحكومة، والكنيست الإسرائيلي، بأن يبرّروا موقفهم بالنسبة لقانونية سياسة منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وبشكل عيني من منع النائب البرلماني أحمد الطيبي من لقاء الأسير مروان البرغوثي، الذي يكابد شروطَ سجنٍ صعبة جداً كبقية الأسرى، خاصة بعد الحرب المتوحشة على غزة.