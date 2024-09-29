حزب الله ينعى نبيل قاووق وعلي كركي.. والطيران الإسرائيلي يستهدف “شخصية” في شقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية

أعمدة الدخان فوق الضاحية الجنوبية بعد ضربة، كما شوهدت من سن الفيل، 29 سبتمبر 2024- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”:

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، استشهاد القيادي نبيل قاووق، بغارة إسرائيلية على منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ونعى الحزب في بيان “نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الرفيع إثر غارة صهيونية (إسرائيلية) غادرة على منطقة الشياح”.

وأكد أن قاووق “تولى العديد من المسؤوليات التنظيمية التي حملها، وكان موجودا بشكل دائم في ساحات الجهاد قريبا من المجاهدين في الخطوط الأمامية”.

كما أعلن الحزب استشهاد القيادي في صفوفه علي كركي.

ونعى الحزب في بيان “القائد علي كركي (أبو الفضل)، الذي استشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية (الإسرائيلية) الإجرامية على حارة حريك (بالضاحية)، برفقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

وأكد أن “كركي تولى قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد شارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولاً إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز (يوليو) 2006”.

وأضاف أن كركي “كان مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الإسناد منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 حتى شهادته”.

وفي حادثة أخرى، قال مصدران أمنيان إن غارة إسرائيلية على سهل البقاع بلبنان اليوم الأحد أودت بحياة القيادي البارز في الجماعة الإسلامية محمد دحروج.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على شقة سكنية في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم أن” الغارة المعادية التي شنها الطيران الحربي، قبل قليل، في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت شخصية في شقة سكنية”.

وأشارت إلى أن “غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية، وارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة”، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.

وقال شاهد عيان من منطقة الغبيري إنه شاهد “مبنى ينهار بعد ضربه بصاروخ”.

لبنان: : غارة إسرائيلية على مبنى سكني في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت وأنباء عن إصابات pic.twitter.com/QFeHlUe1nE — اليمن بوست (@YemenPostN) September 29, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته، في بيان: “نفّذ الجيش الإسرائيلي ضربة دقيقة في منطقة ضاحية بيروت. سنوافيكم التفاصيل”.

وتأتي هذه الغارة الجديدة غداة إعلان “حزب الله” استشهاد أمينه العام حسن نصرالله، في غارة جوية إسرائيلية، الجمعة، على ضاحية بيروت الجنوبية، ما أثار مخاوف من زيادة التصعيد في البلاد.

وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان، وصولاً إلى ضاحية بيروت الجنوبية، منذ الإثنين، لقصف إسرائيلي كثيف أدّى إلى استشهاد المئات، وأرغم كثراً على الفرار من بيوتهم.

بعد نحو عام من بدء تبادل “حزب الله” القصف مع إسرائيل بوتيرة ارتفعت حيناً، وتراجعت حيناً آخر تحت شعار “إسناد” حركة “حماس” في حربها مع الدولة العبرية، حوّلت اسرائيل تباعاً ثقل عمليتها العسكرية من غزة الى لبنان.

(وكالات)