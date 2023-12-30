الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري جنوبي حلب

إدلب: شن طيران الجيش الإسرائيلي، السبت، غارات جوية على مواقع عسكرية للنظام السوري جنوبي محافظة حلب (شمال).

ونقلت وكالة الأنباء “سانا” التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري لم تسمه: “إنه حوالي الساعة 17:20 من مساء اليوم (السبت) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب (محافظة) اللاذقية، مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب”.

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية أوقعت أضرارا مادية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتنتشر عناصر لحزب الله اللبناني وجماعات مدعومة من إيران في العديد من المناطق بمحافظة حلب السورية لإسناد قوات النظام في المنطقة.

وتشن إسرائيل غارات جوية بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري منذ بدء الحرب في 2011.

(الأناضول)