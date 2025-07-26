الطيران الإسرائيلي يشن غارة على سيارة جنوب لبنان

إسطنبول: شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية، السبت، غارة على سيارة في قرية الطويري الواقعة بين بلدتي الغندورية وصريفا في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، والذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن “الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة في الطويري، بين الغندورية وصريفا في صور”، من دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة أن الطيران المسيّر الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق بلدات القاسمية وازرارية وأنصارية في قضاء صيدا جنوبي البلاد.

وأضافت أن طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز “هيرمز 900” حلقت على علو متوسط فوق أجواء بلدات عربصاليم وحبوش والوادي الأخضر في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الجمعة، مقتل شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل (جنوب)، كما أُصيب عضو مجلس بلدية الضهيرة، بسام سويد، بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.

🔻مراسل المنار | الطيران المسّير المعادي إستهدف سيارة في الطويري بين الغندورية وصريفا جنوب لبنان، وفرق الإسعاف تتوجه إلى مكان الاستهداف. pic.twitter.com/QWX2An88Cq — HANZALAH حنظلة (@revolt_hanzalah) July 26, 2025

من جانبه، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة “إكس”، أن الغارة على برعشيت أسفرت عن “مقتل محمد حسن قصان، مسؤول القوة البشرية في قطاع منطقة بنت جبيل ضمن حزب الله”.

ولم يصدر تعليق فوري من “حزب الله” اللبناني بشأن ما أورده أدرعي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، واستمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مدنية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أواخر عام 2024.

يُذكر أنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانًا على لبنان، تطور إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، وأسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقت الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ما أدى إلى مقتل 260 شخصًا وإصابة 563 آخرين، وفق بيانات رسمية.

ورغم سريان الاتفاق، نفّذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، لكنه ما زال يحتل خمس تلال لبنانية كان قد سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، في تحدٍ مباشر للاتفاق.

(الأناضول)