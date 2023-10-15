الطيران الإسرائيلي يغير مجدداً على بلدات في جنوب لبنان

بيروت: نفّذ الطيران الإسرائيلي، في هذه الاثناء، غارة على أطراف بلدة مروحين الحدودية في القطاع الغربي لجنوب لبنان .

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم الأحد، أن صاروخاً موجهاً أطلق من داخل لبنان باتجاه أحد المواقع الاسرائيلية في المنطقة.

وقالت قناة “المنار” التابعة لـ “حزب الله” اللبناني إن “العدو يستهدف المنطقة القريبة من الحدود عند أطراف بلدة بليدا بعدد من القذائف”.

وكان “حزب الله” اللبناني أعلن، في وقت سابق، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية، وقصف موقع إسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة.

( د ب أ )