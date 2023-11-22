الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على بلدات وقرى في جنوب لبنان

بيروت: أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” اليوم أن “الطيران الحربي المعادي أغار على تلة من تلال بلدة مجدل زون حيث هرعت سيارات الاسعاف إلى المكان”، مشيرة إلى أن “الطيران الحربي المعادي نفذ أكثر من غارة على المنطقة بين علما الشعب والناقورة”.

ولفتت إلى “تسجيل أكثر من غارة معادية اسرائيلية على أطراف بلدة ياطر”، موضحة أن “العدو الاسرائيلي قصف منطقة اللبونة في الناقورة بالقذائف الفوسفورية”.

وأفادت بأن “الغارة الجوية التي شنها طيران العدو الاسرائيلي أمس على الجهة الشمالية من بلدة طيرحرفا، أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل وتضرر منزل آخر”.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية “طوفان الأقصى”.

( د ب أ )