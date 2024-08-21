الظهير العربي كسر ظهر الفلسطينيين!

وجد استطلاع نُشر بعد عدة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أن 97٪ من المواطنين العرب يشعرون بضغط نفسي (بدرجات متفاوتة) نتيجة تلك الحرب، وأن 85٪ منهم يشعرون بضغط نفسي كبير، كما أن نحو 80٪ منهم يتابعون أخبار تلك الحرب.

أظهر الاستطلاع أيضا نسبة كبرى من المستطلعين تعيد عملية «حماس» ضد إسرائيل إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واستمرار الحصار على القطاع، وإضافة إلى اعتبار تلك النسبة الكبرى أن العملية مشروعة فإن نسبة تقارب 70٪ أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني و«حماس» معا، وكشف الاستطلاع أن نسبة تبني العرب للقضية الفلسطينية ارتفعت بشكل قياسي في دول مطبّعة مثل المغرب ومصر، وكذلك في السعودية.

هذه «الضغوط النفسية الكبيرة» على النسبة الغالبة من المواطنين العرب لم تتجسّد في أشكال من التعبير الشعبي، كالمظاهرات والحشود، إلا في بلدان محدودة، وذلك لأسباب تتشابك فيها الجغرافيا مع السياسة، كما هو الحال في الأردن الذي تربطه علاقة عضوية بفلسطين، وكان الاستثناء الشعبي الواضح هو في الفعاليات الشعبية والحزبية في المغرب، والأنشطة الداعمة للفلسطينيين في قطر وموريتانيا وفي دول إسلامية عديدة مثل تركيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا.

مقابل تشكّل جبهة مسلّحة بعد 7 تشرين أول/أكتوبر منخرطة في العمليات ضد إسرائيل (كما هو حال «حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، وأقل من ذلك بكثير من الفصائل الشيعية في العراق) واجهت الدول العربية الحدث المأساوي الكبير بعقد اجتماع قمة عربية ـ إسلامية في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي في الرياض، ثم قمة عربية في أيار/مايو الماضي في المنامة.

أدى هذان الاجتماعان إلى تحقيق توافق الحد الأدنى بين الدول العربية مما أحبط، حسب أوساط تلك الدول نفسها، خطة الحد الأقصى الإسرائيلية (المدعومة أمريكيا) الطامحة لتهجير الغزاويين إلى مصر. غير أن الحقيقة الفاضحة، من منظور آخر، هي أن المنظومة العربية فشلت تماما في وقف العدوان، بل وفشلت حتى في فرض إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

تابع سكان المنطقة العربية المنكوبة، والعالم، خلال ذلك كله، شهورا مأساوية طويلة ومتواصلة من أشكال التوحّش الرهيب غير المسبوق ضد الفلسطينيين، فتشكّلت وضعية شديدة الغرابة تصدّرتها دول مثل جنوب افريقيا التي رفعت دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، وتبع ذلك إعلان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نيّته إصدار مذكرتي توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه، وتحوّلت مؤسسة الأمم المتحدة، من أمينها العام، إلى مؤسسة الأونروا، إلى مفوضيها الكبار مثل فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أبطال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وشهدنا في المقابل أشكالا من الغضب الانفجاري لدى مسؤولي إسرائيل ضد المنظمة الأممية، كما فعل مبعوث الدولة العبرية للمنظمة الذي صرّح مؤخرا بأنه يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض.

تابع العالم أيضا أشكالا من المظاهرات المستمرة في مجمل العالم الغربيّ، والتفاعلات العميقة، كما حصل في عدد من الدول التي اعترفت بفلسطين ونالت غضبا شرسا من إسرائيل، كما تابع العالم ما يشبه الانتفاضات وأشكال التعبير والاحتجاج والمحاضرات والدروس على وسائل التواصل الاجتماعي فشكّل كل ذلك، مقارنة بأشكال من التضامن الرسميّ العربي المعلن أو الخفي مع إسرائيل، مفارقة كبرى لم يسبق لها مثيل حيث تتضامن شعوب الأرض كلها مع الفلسطينيين فيما تتواصل بعض الدول العربية مع جلاديهم وقتلتهم ومعذبيهم وتتواطأ، عمليا، مع أشكال الإبادة والتطهير العرقي والإجرام الإرهابي المعمّم والمنظم.

لقد قوبل الدعم الرسمي الغربي الكبير لإسرائيل بأشكال من الاحتجاجات المذهلة، في استقالات مسؤولين غربيين عديدين، وفي أشكال الاحتجاج في الوزارات، وخارج البرلمانات وداخلها، وفي الشوارع، ووسائل التواصل الاجتماعي، أما على المقلب العربيّ فكانت رسائل القمع الواضحة التي تلقاها أي شكل من أشكال التضامن الشعبي مع فلسطين، حتى في بلدان تعلن دعم الفلسطينيين علنا (كما هو حال الجزائر!) في إخراس المواطنين العرب فيما تستمر المذبحة الجماعية للفلسطينيين.

ما حصل باختصار، أن الظهير العربي، الذي كان يمكن أن يغيّر معادلة الإبادة، ويجبر إسرائيل على إنهاء الحرب، انشغل في إرهاب مواطنيه، فساعد إسرائيل في كسر ظهر الفلسطينيين!