العاروري قبل اغتياله لصحيفة جزائرية: لست أفضل من أحمد ياسين وأبو عمار ـ (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

أظهر صالح العاروري القيادي البارز في حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل، قدرة على استشراف مآلات الوضع الحالي في فلسطين حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى، وفق ما أظهرته إجاباته في حوار أجرته معه صحيفة جزائرية.

وذكرت صحيفة “الخبر” أنها أجرت الحوار الموثق بالصوت والصورة مع صالح العاروري يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي واضطرت لتأجيله أملا في الحصول على تعليق من قبل العاروري على عملية طوفان الأقصى التي انطلقت 3 أيام بعد ذلك، حتى يكون الحوار شاملا، لكن تطورات الوضع حالت دون ذلك.

وبعد استشهاد الراحل، نشرت الصحيفة الحوار كاملا، والذي ظهر فيه الراحل وكأنه يعلق على خبر استشهاده، بكثير من اليقين والإيمان في أن مصيره لن يشذ عن بقية القادة الفلسطينيين الكبار.

بعد استشهاد الراحل، نشرت الصحيفة الحوار كاملا، والذي ظهر فيه الراحل وكأنه يعلق على خبر استشهاده، بكثير من اليقين والإيمان في أن مصيره لن يشذ عن بقية القادة الفلسطينيين الكبار.

وذكر العاروري مجيبا على عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات في صفوف القيادات الفلسطينية، بالقول: “نعم الاحتلال بادر باغتيال عدد من إخواننا من قيادات سرايا القدس والجهاد الاسلامي، وهو يدعي أن هذا رد على هجمات المقاومة في الضفة الغربية، وهذه متوالية بيننا وبين الاحتلال”. وأضاف: “نحن نقاتل الاحتلال بسبب عدوانه على شعبنا، وهو يرد على الهجمات التي نقوم بها ونحن نرد أيضا على الهجمات التي يقوم بها، ونحن مستمرون في هذه المعركة إلى أن يتعب الاحتلال”.

وبخصوص التهديد المباشر الذي تلقاه بالاغتيال، قال العاروري: “قلتها سابقا.. نحن لسنا أفضل ذرة وإحدى من أي شخص سقط دفاعا أو ارتقى دفاعا عن هذه القضية وهذه المقدسات، ونحن يشرفنا أن ننتمي إلى قطاع الشهداء ونحن كلنا مشاريع شهادة، ولا يصح أن ندعو الناس للمقاومة والشهادة ثم نختبئ من ورائهم، لا نحن جزء من هذه المقاومة ومشاريع شهادة ولا تخيفنا أبدا ولا تؤثر علينا”.

وأضاف: “اغتالوا أكبر قيادات المقاومة الفلسطينية، أبو عمار الله يرحمه، أبو جهاد، قيادات منظمة التحرير والثورة الفلسطينية اغتالوهم، واغتالوا قادة حماس في غزة وفي الضفة وذهبوا لاغتيال الأخ أبو الوليد خالد مشعل في الأردن، والأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحالي قصفوا البيت الذي كان فيه بطائرة الإف 16، وكان هو والشيخ أحمد ياسين وقيادات الحركة واستشهد من استشهد ونجا من نجا”.

وتابع: “لا يؤثر هذا في مسار المقاومة المتصاعد ولا يردعنا أبدا وهم لا يستطيعون أن يفهموا أن الموت ليس رادعا لنا، لا يستطيع أن يفهموا إن المسلم والمقاوم يحب أن يستشهد، لأنه كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى “ولتجدنهم أحرص الناس على حياة” ولذلك لن يفهموا فكرة الاستشهاديين”.

وبخصوص الصراع مع الاحتلال، أكد العاروري “يقينه” قبل عملية طوفان الأقصى، بأن المعركة ستتمدد إلى كل مكان يتواجد فيه شعبنا ويتواجد فيه الاحتلال في الضفة وفلسطين وفي كل مكان. وأضاف: “في معركة سيف القدس، شارك شعبنا في 48 في المعركة ببطولة، وحتى في المدن المختلطة التي يسكن بها العرب واليهود في نفس البنايات، شارك شعبنا في المعركة، لأنها معركة الدفاع عن الأقصى ولا يسع عربي أو فلسطيني أو مسلم أنه يرى معركة من أجل الأقصى ويظل ساكتا. ونحن مؤمنون أن شعبنا الفلسطيني في الـ48 وفي الضفة وفي غزة وفي الخارج وكل أمتنا، حاضر ليكون جزء امن هذه المعركة”.

وحول مستقبل العلاقة مع السلطة الفلسطينية، قال القيادي الراحل “إننا في حركة حماس لدينا إستراتيجية ثابتة وأيضا الحركات الفلسطينية المقاومة الأخرى، نحن معركتنا مع الاحتلال، ومهما تعرضنا للضغط والملاحقة والعدوان من أي فلسطيني أجهزة أمنية أو غيرها نحن لا نرفع السلاح في وجه شعبنا ولا ضد أي أحد من مكونات الشعب الفلسطيني”.

ذكر الراحل أن موقف كل الفصائل الفلسطينية أن الأسلوب الوحيد والمجدي والشرعي والذي هو سلوك جميع الشعوب في مواجهة الاحتلال، هو المقاومة بكافة أشكالها

وأردف: “نحن نعتبر أن ضرب الاحتلال هو الحل ومزيد من الالتفاف لشعبنا حول المقاومة وعزل هذه الفئة التي لديها استعداد إنها تتعاون مع الاحتلال، نحن في الضفة الغربية، وأتكلم في الإعلام علنا، لا يوجد عنصر أمن فلسطيني تعرض لإطلاق رصاصة عليه كل الفترة الماضية رغم إن الأجهزة الأمنية تلاحق المقاومة والحركة من عشرات السنين”.

وسئل العاروري عن اتفاق الجزائر للمصالحة بين الفلسطينيين، فقال: “لقد بذل الإخوة في الجزائر جهدا مشكورا جدا في موضوع المصالحة، ونحن متفقون كفلسطينيين جميعا متفقون أن الجزائر ليس لها من مصلحة بما تبذله من جهد إلا خدمة لقضية فلسطين، ولذلك جميعنا لبينا الدعوة وذهبنا إلى الجزائر، وحصل توقيع على تفاهمات، لكن بصراحة دائما هذه التفاهمات تتوقف وتصطدم بعقبة أن القيادة السلطة لم تحسم أمرها فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال”.

وذكر الراحل أن موقف كل الفصائل الفلسطينية أن الأسلوب الوحيد والمجدي والشرعي والذي هو سلوك جميع الشعوب في مواجهة الاحتلال، هو المقاومة بكافة أشكالها، مبرزا “أننا هنا نفترق مع قيادة السلطة التي ترى الاستمرار في المفاوضات والبحث عن حلول لدى أمريكا أو لدى أوروبا ولدى الأمم المتحدة، ونحن لا نعترض على الجهود السياسية والدبلوماسية ليس لدينا اعتراض، لكن اعتراضنا إننا نتخلى عن المقاومة ونعتمد فقط على الجهود السياسية”.

كما عبّر عن الاستعداد بمشاركة الجميع في انتخابات فلسطينية رئاسية وحكومية ولمنظمة التحرير مع تسليم الأمر للشعب الفلسطيني الذي يختار مجلسا وطنيا ومجلسا تشريعيا ورئيسا، لكن السلطة حسبه ترفض الذهاب إلى الانتخابات.