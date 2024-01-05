العاروري قبل «طوفان الأقصى» لصحيفة جزائرية: لست أفضل من أحمد ياسين وأبو عمار.. ومهما حدث لن نوجه سلاحنا ضد أبناء شعبنا

الجزائر- «القدس العربي»: أظهر الشيخ صالح العاروري القيادي البارز في حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل، قدرة على استشراف مآلات الوضع الحالي في فلسطين حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى، وفق ما أظهرته إجاباته في حوار أجرته معه صحيفة جزائرية.

وذكرت صحيفة “الخبر” أنها أجرت الحوار الموثق بالصوت والصورة مع صالح العاروري يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واضطرت لتأجيله أملاً في الحصول على تعليق من قبل الشيخ على عملية طوفان الأقصى التي انطلقت بعد 3 أيام من ذلك حتى يكون الحوار شاملاً، لكن تطورات الوضع حالت دون ذلك.

وبعد استشهاد الراحل، نشرت الصحيفة الحوار كاملًا، الذي ظهر فيه الراحل وكأنه يعلق على خبر استشهاده بكثير من اليقين والإيمان في أن مصيره لن يشذ عن بقية القادة الفلسطينيين الكبار.

وذكر العاروري مجيباً على عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات في صفوف القيادات الفلسطينية، بالقول: “نعم، الاحتلال بادر باغتيال عدد من إخواننا من قيادات سرايا القدس والجهاد الإسلامي، وهو يدعي أن هذا رد على هجمات المقاومة في الضفة الغربية، وهذه متوالية بيننا وبين الاحتلال”. وأضاف: “نحن نقاتل الاحتلال بسبب عدوانه على شعبنا، وهو يرد على الهجمات التي نقوم بها ونحن نرد أيضاً على الهجمات التي يقوم بها، ونحن مستمرون في هذه المعركة إلى أن يتعب الاحتلال”.

وبخصوص التهديد المباشر الذي تلقاه بالاغتيال، قال العاروري: “قلتها سابقاً.. نحن لسنا أفضل من أي شخص سقط دفاعاً أو ارتقى دفاعاً عن هذه القضية وهذه المقدسات، ونحن يشرفنا أن ننتمي إلى قطاع الشهداء، ونحن كلنا مشاريع شهادة، ولا يصح أن ندعو الناس للمقاومة والشهادة ثم نختبئ من ورائهم. لا، نحن جزء من هذه المقاومة ومشاريع شهادة، ولا تخيفنا الاغتيالات أبداً ولا تؤثر فينا”.

وأضاف: “اغتالوا أكبر قيادات المقاومة الفلسطينية، أبو عمار رحمه الله، وأبو جهاد، وقيادات منظمة التحرير والثورة الفلسطينية اغتالوهم، واغتالوا قادة حماس في غزة وفي الضفة، وذهبوا لاغتيال الأخ أبو الوليد خالد مشعل في الأردن، والأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحالي قصفوا البيت الذي كان فيه بطائرة اف 16، وكان هو والشيخ أحمد ياسين وقيادات الحركة، واستشهد من استشهد ونجا من نجا”.

وتابع: “لا يؤثر هذا في مسار المقاومة المتصاعد ولا يردعنا أبداً، وهم لن يفهموا أن الموت ليس رادعاً لنا، ولن يفهموا أن المسلم والمقاوم يحب أن يستشهد، ولأنهم كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى فيهم “ولتجدنهم أحرص الناس على حياة”، ولذلك لن يفهموا فكرة الاستشهاديين”.

وبخصوص الصراع مع الاحتلال، أكد العاروري “يقينه” قبل عملية طوفان الأقصى، بأن المعركة ستتمدد إلى كل مكان يوجد فيه شعبنا ويوجد فيه الاحتلال في الضفة وفلسطين وفي كل مكان. وأضاف: “في معركة سيف القدس، شارك شعبنا في 48 في المعركة ببطولة، وحتى في المدن المختلطة التي يسكن بها العرب واليهود في نفس البنايات، شارك شعبنا في المعركة، لأنها معركة الدفاع عن الأقصى ولا يسع عربي أو فلسطيني أو مسلم أنه يرى معركة من أجل الأقصى ويظل ساكتاً. ونحن مؤمنون أن شعبنا الفلسطيني في الـ 48 وفي الضفة وفي غزة وفي الخارج وكل أمتنا، حاضر ليكون جزءاً من هذه المعركة”.

وحول مستقبل العلاقة مع السلطة الفلسطينية، قال القيادي الراحل: “إننا في حركة حماس لديها استراتيجية ثابتة، وأيضا الحركات الفلسطينية المقاومة الأخرى، ومعركتنا مع الاحتلال، ومهما تعرضنا للضغط والملاحقة والعدوان من أي فلسطيني، أجهزة أمنية أو غيرها، فنحن لا نرفع السلاح في وجه شعبنا ولا ضد أي أحد من مكونات الشعب الفلسطيني”.

وأردف: “نعتبر أن ضرب الاحتلال هو الحل، وكذا المزيد من التفاف شعبنا حول المقاومة، وعزل هذه الفئة التي لديها استعداد أن تتعاون مع الاحتلال. نحن في الضفة الغربية، وأتكلم في الإعلام علناً، لا يوجد عنصر أمن فلسطيني تعرض لإطلاق رصاصة عليه طوال الفترة الماضية رغم أن الأجهزة الأمنية تلاحق المقاومة والحركة من عشرات السنين”.

وسئل العاروري عن اتفاق الجزائر للمصالحة بين الفلسطينيين، فقال: “لقد بذل الإخوة في الجزائر جهداً مشكوراً جداً في موضوع المصالحة، ونحن متفقون، كفلسطينيين متفقون أن الجزائر ليس لها من مصلحة بما تبذله من جهد إلا خدمة قضية فلسطين، ولذلك لبينا الدعوة وذهبنا إلى الجزائر، وحصل توقيع على تفاهمات، لكن وبصراحة غالباً ما تتوقف هذه التفاهمات وتصطدم بعقبة أن القيادة السلطة لم تحسم أمرها فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال”.

وذكر الراحل أن موقف كل الفصائل الفلسطينية أن الأسلوب الوحيد والمجدي والشرعي الذي هو سلوك جميع الشعوب في مواجهة الاحتلال، هو المقاومة بكافة أشكالها، مبرزاً “أننا هنا نفترق مع قيادة السلطة التي ترى الاستمرار في المفاوضات والبحث عن حلول لدى أمريكا أو لدى أوروبا ولدى الأمم المتحدة، ونحن لا نعترض على الجهود السياسية والدبلوماسية، لكن اعتراضنا هو التخلي عن المقاومة والاعتماد فقط على الجهود السياسية”.

كما عبّر عن الاستعداد بمشاركة الجميع في انتخابات فلسطينية رئاسية وحكومية وداخل منظمة التحرير، مع تسليم الأمر للشعب الفلسطيني الذي يختار مجلساً وطنياً ومجلساً تشريعياً ورئيساً، لكن السلطة -وفق قوله- ترفض الذهاب إلى الانتخابات.