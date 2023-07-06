العاروري يتحدى غالانت: إذا مارس سياسته ضد غزة في الضفة فستنتهي باندحاره

غزة – “القدس العربي”:

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن ممارسة جيش الاحتلال سياسته التي يتبعها ضد غزة في الضفة الغربية، ستنتهي بـ “اندحاره”.

وقال العاروري في تصريح صحافي معقبا على تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، التي أعلن فيها أن جيشه سيمارس بالضفة ما يمارسه في غزة، “إن النتيجة في غزة كانت اقتلاع الاحتلال واندحاره وتحولها إلى قاعدة للمقاومة تدافع عن كل شعبنا”.

العاروري: “إن النتيجة في غزة كانت اقتلاع الاحتلال واندحاره وتحولها إلى قاعدة للمقاومة تدافع عن كل شعبنا”.

وأضاف “إذا أراد الاحتلال ممارسة السياسة نفسها بالضفة الغربية فستنتهي باندحاره عنها، فسيقتلع وسيلقى به خارج الضفة”.

وأكد العاروري أن حالة المقاومة في الضفة الغربية تتطور، وقال بعد الهجوم على جنين “إن الاحتلال يصيبه الرعب وهو يراقب تطورها بالطريقة التي حدثت في غزة”، وقال إن معركة جنين “تشكل نموذجا للانتصار ورمزا للمقاومة“.

وأكد أن الاحتلال خرج من جنين “يجر أذيال الخزي والهزيمة والفشل”، لافتا إلى أن مخيم جنين أبدع في مواجهة الاحتلال بما يعبر عن إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أيضا أن المقاومة في الضفة “تكبر وتتصاعد”.

“معركة جنين تشكل نموذجا للانتصار، ويجب أن نستخلص أنه لو دخلت المقاومة في كل المناطق بالمستوى نفسه، لدينا فرصة لطرد الاحتلال من كامل الضفة الغربية”.

وأضاف “معركة جنين تشكل نموذجا للانتصار، ويجب أن نستخلص أنه لو دخلت المقاومة في كل المناطق بالمستوى نفسه، لدينا فرصة لطرد الاحتلال من كامل الضفة الغربية”.

وأكد أنه ليس هناك خيار واقعي لمجابهة الاحتلال إلا المقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني في الميدان، مشيرا إلى أن “المشروع الصهيوني يشهد لأول مرة في تاريخه حكومة فاشيين ونازيين ومجرمين”، وأضاف “المطلوب منا توحيد موقفنا ومواجهة هذه الحكومة بكل أساليب المقاومة وأهمها المقاومة المسلحة”.

هذا وكان وزير الجيش الإسرائيلي، قد أشاد بالهجوم العسكري على جنين، ووصف العملية بـ “الناجحة والدقيقة والجريئة”.

وزعم أن جنوده قاموا بتفكيك عشرات ورشات الأسلحة في جنين، وصادروا ذخائر وأنواع متعددة من الأسلحة.

يوآف غالانت: “نحن نهاجم ونبادر ونغير الأساليب ونفاجئ أعداءنا. خلال 48 ساعة وجهنا ضربات قاسية وحققنا أهداف العملية بالكامل. وسنعمل بقوة أكبر في المستقبل في حال عادوا لتصنيع العبوات الناسفة”.

وقال أيضا في تصريحات له إن هناك خطّا يربط بين عملية الجيش الإسرائيلي الأخيرة في جنين وما فعله في قطاع غزة، وكان بذلك يشير إلى الهجمات العسكرية الدامية ضد القطاع.

وقال “نحن نهاجم ونبادر ونغير الأساليب ونفاجئ أعداءنا”، وأضاف: “خلال 48 ساعة وجهنا ضربات قاسية وحققنا أهداف العملية بالكامل“.

وتوعد باستمرار شن الهجمات، وقال “عملنا بقوة في جنين وسنعمل بقوة أكبر في المستقبل في حال عادوا لتصنيع العبوات الناسفة”.