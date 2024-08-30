العازف إبراهيم معلوف مستاء من إقصائه عن لجنة تحكيم مهرجان دوفيل ويتجه إلى القضاء

بيروت – «القدس العربي»: بعد أيام على استبعاد عازف البوق العالمي إبراهيم معلوف اللبناني الأصل من لجنة تحكيم مهرجان «دوفيل للسينما الأمريكية»، عبّر الرجل الذي تزوّج من النجمة اللبنانية هبة طوجي عن استيائه من عملية الإقصاء الظالمة وغير العادلة من المهرجان، رغم أن مشاركته كانت مؤكدة منذ أكثر من 7 أشهر.

وأعلن رفضه «الصمت وغض الطرف عن هذا الظلم»، الذي يعتبره «خطيراً». وكتب على حسابه على إنستغرام: «كفى»، مشيراً إلى «عزمه على اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن شرفه واستعادة اسمه علناً وقضائياً، لتتوقف محاولات الترهيب هذه نهائيًا»، مشدداً على أنه «من غير المقبول تجاهل براءته النهائية المثبتة من القضاء الفرنسي».

وعزا «أسباب عزمه على مقاضاة المؤسسة التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها، من أجل تسليط الضوء على الأسباب الملتبسة لهذا القرار»، واصفاً إياه بأنه «جائر وغير مبرر ومخالف للقانون والمبادئ الأساسية للعدالة والديموقراطية»، رافضاً «الاستسلام للابتزاز».

وقد تلقى الفنان موجة واسعة من الدعم، وأعرب عن امتنانه لجميع أولئك الذين أظهروا تضامنهم علنًا.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، تمت تبرئة إبراهيم تمامًا من كل الشبهات بعد اتهام كاذب باعتداء جنسي على تلميذة في سن الرابعة عشرة أثار ضجة كبيرة في عام 2017 وألحق أضرارًا جسيمة باسمه. وتمت إدانة صحيفة «لو باريزيان» من قبل محكمة الاستئناف في فنسا عام 2020 لنشرها أكاذيب ضده في آذار/مارس 2017.