العاشر للأرقام القياسية: مارس أكثر دفئا من أي عام سابق

برلين: أصبح شهر آذار/مارس هو الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل درجات حرارة عالمية قياسية، حسبما قال علماء الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات من خدمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي” كوبرنيكوس”، كان شهر آذار/مارس أيضا أكثر دفئا في جميع أنحاء العالم من أي شهر مماثل سابق منذ بدء التسجيلات. وتعود البيانات التي استخدمها كوبرنيكوس إلى عام 1950 ، مع توفر بعض البيانات السابقة أيضا.

وأوضحت نائبة مدير كوبرنيكوس سامانثا بورجيس: “يواصل (آذار) مارس 2024 سلسلة تسجيل الأرقام القياسية في درجات الحرارة الجوية ودرجات حرارة سطح المحيطات، حيث يعد الشهر العاشر على التوالي الذي يحطم الأرقام القياسية”.

وقالت الخدمة يوم الثلاثاء إن متوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض بلغ 14ر14 درجة مئوية في آذار/مارس. وهذا أعلى بمقدار 73ر0 درجة من متوسط الفترة المرجعية من 1991 إلى 2020 وأعلى بمقدار 10ر0 درجة من أحر شهر آذار/مارس تم تسجيله حتى الآن في عام .2016

وقال التقرير إنه مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900 ، وهي الفترة المرجعية قبل الصناعة، كان الشهر أكثر دفئا بمقدار 68ر1 درجة. وقالت بورجيس إن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر الـ 12 الماضية (نيسان/أبريل 2023 إلى آذار/مارس 2024) هو الأعلى منذ بدء السجلات وهو أعلى بمقدار 58ر1 درجة من متوسط ما قبل الصناعة.

وتنشر خدمة كوبرنيكوس المناخية التابعة للاتحاد الأوروبي بانتظام بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض والغطاء الجليدي البحري وهطول الأمطار.

وتستند النتائج إلى تحليلات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر تتضمن مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس في جميع أنحاء العالم.

(د ب أ)