العاصمة المغربية تشهد مسيرة منددة بسياسة التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة- (صور وفيديو)

جانب من المسيرة الوطنية في الرباط- من حساب جماعة العدل والإحسان على فيسبوك

الرباط- “القدس العربي”:

شارك عشرات الآلاف من المغاربة صباح الأحد في مسيرة وطنية ضد التجويع في غزة، شهدتها العاصمة الرباط، استجابة لنداء وجّهته “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، وانخراطا في الحراك العالمي ليوم الأحد ضد التجويع في القطاع.

وانطلقت المسيرة التي شاركت فيها مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، من ساحة “باب الأحد” ومرت بشارع الحسن الثاني ثم شارع محمد الخامس، لتتوقف قليلا أمام بناية البرلمان.

ورفع خلال المسيرة العلم الفلسطيني ولافتات تؤكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل، كما صدحت الحناجر بهتافات تؤكد إيمان المشاركين في التظاهرة بواجبهم الإنساني ومسؤوليتهم التاريخية كنخب وفاعلين إزاء جريمة التجويع والإبادة الجماعية. وتنديدا بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت وتواطؤ المنتظم الدولي.

وقال بيان “للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” إن التجويع الممنهج الذي تمارسه آلة الاحتلال ضد أكثر من مليون ونصف من المدنيين في غزة، خاصة في شمالها، عبر تدمير البنية التحتية ومخازن الغذاء ومنع دخول المساعدات، هو سلاح إبادة جماعية يهدف إلى كسر إرادة الصمود وفرض الاستسلام على شعب اختار المقاومة حتى التحرير.

وبعدما حيّت الجبهة صمود أهل غزة وبطولات المقاومة، أعربت عن إدانتها لجريمة الصمت الدولي والتخاذل العربي عن وقف هذه الجريمة البشعة. وأكدت مواصلة التعبئة والنضال لنصرة فلسطين ودعم مقاومة شعبها الباسل. وختمت بيانها بالقول “غزة تقاوم بالجوع… فلنقاوم بالصوت والموقف والميدان”.

وشاركت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” في مسيرة الأحد، استجابة لنداء المقاومة الفلسطينية الباسلة، وتجاوبا مع بيان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة ووفاء للمواقف المبدئية والتاريخية للاتحاد تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة الموالية لحزب “العدالة والتنمية” أن مشاركتها في المسيرة تأتي دعما لصمود الشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين، إزاء ما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع على يد الجماعات الصهيونية الإرهابية. كما اعتبرت في بيانها أن “مشاركة المواطنين في كل الفعاليات المنظمة عبر ربوع المملكة المغربية واجب تقتضيه الإنسانية والضمير الأخلاقي للتصدي للإجرام الصهيوني، وتعبير عن الموقف الرافض لكل أشكال التطبيع وصمت المنتظم الدولي على جرائم الكيان الصهيوني، وفي مقدمتها الإمعان في الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير”.