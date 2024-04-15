العاصمة المكسيكية تشهد تظاهرة دعما لفلسطين- (صور)

مكسيكو- “القدس العربي”:

نظمت في العاصمة المكسيكية مكسيكو، مظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة للحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” التي أوردت النبأ، أن مئات المتظاهرين تجمعوا تحت شعار “ضوء من أجل فلسطين” في العاصمة، ورفعوا لافتات وأعلامًا وردَّدوا هتافات لتأكيد دعمهم لفلسطين.

وخلال التظاهرة حمل المشاركون دمى ملفوفة بالكفن، ترمز للأطفال الذين قضوا جراء الحرب، حيث طالب المشاركون بـ”هدنة عاجلة” ووقف فوري للقصف الإسرائيلي على غزة.

كذلك تطرق المشاركون لما تعانيه النساء والأطفال بسبب الحرب، وأكدوا على أهمية قيام دولة فلسطينية.