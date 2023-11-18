«العاطفة» الإسرائيلية: من أينشتاين ونتنياهو إلى بايدن

أياً كانت مقادير التزوير، وطرائق التلفيق، وعكس الحقائق، أو طمس الوقائع؛ ليس مرجحاً أن يفلت الرئيس الأمريكي جو بايدن من سلسلة قبائح سوف يلصقها التاريخ بشخصه في ملفات شتى، لعلّ أبرزها اليوم الحرب الهمجية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضدّ قطاع غزّة. وهيهات أن تُغسل يمناه، مثل يسراه ولسانه وكامل لغة جسده كلما تطرّق إلى تلك المجزرة المفتوحة، من دماء أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، في مدينة غزّة وتخومها وبلداتها ومخيماتها، كما في جنين ونابلس والخليل وحوارة…
صحيح أنه لم يخالف نهج الغالبية الساحقة من رؤساء أمريكا في مساندة الاحتلال وسياساته، خلال منعطفات ذات عواقب قياسية على أصعدة سياسية وعسكرية وأخلاقية، وأطوار شتى شهدت انفلات المشروع الصهيوني في فلسطين من معايير إنسانية وحقوقية زعمت «الحضارة» الغربية ذاتها أنها ثوابت راسخة. إلا أنّ بايدن تفوّق على كثر من أسلافه، بمن فيهم أهوج عصابي مثل دونالد ترامب، في اللحاق بأكاذيب الاحتلال، على النحو الأشدّ ركاكة في التبرير، والخفّة في سَوًق البراهين؛ حتى حين تبلغ الأضاليل الإسرائيلية مستويات قصوى من الانتهاكات والفظائع التي أخجلت وتُخجل كلّ إرث دامٍ إجرامي حفظه التاريخ على امتداد الألفيات والقرون.
هو التاريخ ذاته، في شطره الخاصّ بالعلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية، بل وفي تفصيل دالّ منه يتصل بمواقف بعض كبار اليهود في الولايات المتحدة؛ الذي حفظ واقعة كانون الأول (ديسمبر) 1948، حين نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» رسالة مفتوحة غير عادية وقّعها عدد من أبرز الشخصيات اليهودية في أمريكا؛ بينهم ألبرت أينشتاين، سدني هوك، سيمور ميلمان، وحنّة أرندت. النصّ احتجّ، بشدّة في الواقع وباستخدام لغة توبيخ غير مألوفة، على مشروع زيارة كان يعتزم القيام بها مناحيم بيغن، وحذّر اليهود من استقبال ودعم «بطل الصعود الفاشي» الذي يبشّر «بخطّ إرهابي يمزج الغلوّ القومي بالتصوّف الديني والتفوّق العرقي». خاتمة الرسالة سارت هكذا: «هذه علائم صريحة على ولادة حزب فاشي أداته الأولى هي إساءة التمثيل وممارسة الإرهاب (ضدّ اليهود والعرب والبريطانيين على حدّ سواء)، وغايته الكبرى هي دولة عليا فوق المجتمع».
ورغم أنّ البارحة البعيدة ليست اليوم الراهن بالطبع، ولكن ألا يلفت الانتباه أنّ ذلك الخطاب الاعتراضي يبدو وكأنه يصف حزب بنيامين نتنياهو الراهن (وهو الليكود إياه، في نهاية المطاف)؛ ومآلات دولة الاحتلال الراهنة ليس بصدد الهمجية في قطاع غزّة فقط، بل كذلك في تكريس منظومات الأبارتيد والتمييز العنصري والدولة فوق القانون والقضاء؟ وهل عجزت الأرحام الأمريكية عن ولادة أمثال الموقّعين على رسالة 1948، بصدد استنكار «حجيج» بايدن وكبار الإدارة، من وزير الخارجية إلى وزير الدفاع ومدير المخابرات، ليس لمساندة جرائم الحرب الإسرائيلية فقط بل كذلك للتواطؤ فيها وتمرير الأكاذيب التي تغطيها أو تجمّلها؟
لا أحد من هؤلاء، وسواهم كبار المساعدين والمستشارين والخبراء، نصح اللاهثين إلى تل أبيب ومستوطنات غلاف غزّة بقراءة الكتاب الممتاز الذي أصدره، سنة 1992، جورج و. بول، الدبلوماسي المخضرم وأبرز مستشاري الرئيس الأسبق جون كنيدي؛ تحت عنوان «الارتباط العاطفي: تورّط أمريكا مع إسرائيل منذ 1947 وحتى الزمن الحاضر». لا أحد بادر، كما الكتاب، إلى استعادة خطبة جورج واشنطن، سنة 1796، التي تحذّر الأمّة الأمريكية من الانخراط في ارتباط عاطفي مع أمّة أخرى، لأنّ ذلك الارتباط «سوف يخلق وهماً عاماً بوجود مصلحة مشتركة، حيث لا توجد مصلحة مشتركة بين الأمم». فكيف إذا كانت تلك «الأمّة» صاحبة باع طويل، دموي تماماً، في الاحتلال واغتصاب الأرض والاستيطان وتكريس منظومات الأبارتيد؛ ثمّ ارتكاب المجازر، من دير ياسين والطنطورة وكفر قاسم، والأقصى والحرم الإبراهيمي وجنين وقانا وصبرا وشاتيلا… وصولاً، مؤخراً، إلى مخيم جباليا والمستشفى المعمداني ومجمّع الشفاء.
مقال رائع.
[صحيح أنه لم يخالف نهج الغالبية الساحقة من رؤساء أمريكا في مساندة الاحتلال وسياساته، خلال منعطفات ذات عواقب قياسية على أصعدة سياسية وعسكرية وأخلاقية] انتهى الاقتباس
عزيزي أبا صُبَيح، وهل هناك بالفعل وفي واقع الحال رئيس أمريكي لم يساند الكيان الصهيوني في المقام الأول حتى تستخدم عبارة “الغالبية الساحقة من رؤساء أمريكا” في هذه القرينة ؟؟
فمنذ اليوم الرابع عشر من شهر أيار سنة 1948 على أقل تقدير زمني، وإعلان قرار خلق إسرائيل كـ”دولة مستقلة” في أرض فلسطين عند “نهاية” الانتداب الاستعماري الإنكليزي عليها – وكذلك ما ترتَّب عليه من اعتراف فوري من لدن الرئيس الأمريكي آنئذ، هاري س ترومان، بـ”السيادة الشرعية” لهذه “الدولة المستقلة”، منذ ذلك الحين والرؤساء الأمريكيون اللاحقون يتبارون ويتباهون، كل على طريقته الخاصة، باستنساخ هذا الاعتراف الفوري “التروماني” وباجتراره مطرَّزا ومعزَّزا بأشكال مستجدة من الدعم المالي والعسكري وبحتى أشكال أكثر استجدادا من التسويغ القومي المفتَرى والتبرير الديني المزيَّف – فحذاريك، حذاريك، من شرّ “اليسار” قبل شرّ اليمين قبل كل شيء، من سَفَالة الديمقراطيين وإمّعاتهم في أمريكا وكذاك من فَسَالة العماليين وببغاواتهم في إنكلترا !!؟
هذا التعميم أخي الناقد السياسي لايعبر إلا عن رأي وليس عن ناقد سياسي!
أحسنت أيها الناقد السياسي الفذ..
وبالمناسبة، الرئيس الأمريكي آنئذ، هاري س ترومان، هو الذي أمر بإلقاء القنابل الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان التي “رفضت” أي مهلة سابقة لعقد “اتفاقيات سلام”.. وقد كان ترومان بتفكيره الإجرامي هذا يظن بأن هكذا قصفا ذريا (أو نوويا) حاسما وغير مسبوق من شأنه أن يفرض على اليابان استسلاما سريعا دونما المخاطرة بخسائر أمريكية على الأرض.. وما أولئك الرؤساء الأمريكيون اللاحقون سوى رؤساء مجرمين يتبارون ويتباهون، كل على طريقته الخاصة، باستنساخ النهج “التروماني” الإجرامي هذا وباجتراره مطرَّزا ومعزَّزا مع مجريات الأحداث على مرّ الزمان !!
رائع بكل معنى الكلمة الأخ الأستاذ الناقد السياسي
تحية شكر وتقدير لك وللأخ الأستاذ صبحي حديدي
تحية خاصة للأخ الناقد السياسي على المعلومات التنويرية القيمة
أحدهم يعتبر ما تقوله “رأيا” وكأن الناقد السياسي ليس من مهمته أن يقدم الرأي
ولله في خلقه شؤون
طولي بالك علي أخت خديجة! انتظرت ردًا من الناقد فهو فيما اعتقد يستطيع أن يتقبل رأيًا أخر ويرد عليه!
إذا أراد الله هلاك شيء جعله يرى نفسه اكبر من الآخرين..فيوقعه في اسفل سافلين كما أوقعت غطرسة بايدن جنود نتنياهو في مستنقع غزة.يا عزيزي الكاتب المحترم..لقد بدأ العد التنازلي لانهيار الكيان الصهيوني.كانوا ينظرون إلى غزة مجرد جيب صغير..فأذاقهم الموت.