العالم على بُعد ثلاث سنوات من كارثة مناخية

لندن ـ «القدس العربي»: أطلق عدد من العلماء المختصين في مجال المناخ والبيئة تحذيراً شديد اللهجة وبالغ الخطورة بشأن التدهور المستمر والمتسارع في مجال التغير المناخي على كوكب الأرض، وقالوا إن «الكرة الأرضية اليوم على بُعد ثلاث سنوات فقط» من نقطة اللاعودة والدخول في كارثة مناخية كبيرة.

وحسب التقرير الذي كتبه العلماء وتم نشره الشهر الماضي فإن العالم أمامه ثلاث سنوات فقط لإنقاذ كوكب الأرض من انهيار مناخي كبير، وتدهور قد يؤدي إلى تهديد الحياة على سطح الأرض.

ونقل موقع «لايف ساينس» العلمي المتخصص في تقرير اطلعت عليه «القدس العربي» عن أكثر من 60 عالم مناخ تحذيرهم من أن «ميزانية الكربون» المتبقية للبقاء دون عتبة «الاحترار الحرج» سيتم استنفاذها في غضون ثلاث سنوات فقط في حال استمر المعدل الحالي للانبعاثات.

ويقول العلماء في تقريرهم العلمي الذي نشروه في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي إنه إذا تجاوزنا عتبة الـ1.5 درجة مئوية الحرجة، فكوكب الأرض سيدخل إلى كارثة مناخية حتمية، متسائلين: «هل يمكننا فعل أي شيء لعكس هذا الارتفاع في درجة الحرارة؟».

لكن وحسب العلماء فإنه على الرغم من أن تجاوز عتبة الـ1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى مشاكل، لا سيما للدول الجُزرية، ويزيد من خطر تحول النظم البيئية بشكل دائم، إلا أن الكوكب لن يغرق في كارثة، حيث بمجرد كبح جماح الانبعاثات فهناك طرق لخفض درجات الحرارة تدريجياً إذا تجاوزنا عتبة الـ1.5 درجة مئوية، بحسب ما يؤكد الخبراء.

وقال مايكل مان، عالم المناخ الرائد ومدير مركز العلوم والاستدامة والإعلام بجامعة بنسلفانيا إن هذا لا يعني أن علينا التوقف عن محاولة الحد من الانبعاثات الآن، فهي أرخص وأسهل وأكثر فعالية من عكس مسار ارتفاع درجة الحرارة الذي حدث بالفعل.

وأضاف مان: «كل جزء من الدرجة المئوية من الاحترار الذي نمنعه يجعلنا أفضل حالاً».

وخلص التقرير الذي صدر في 19 حزيران/يونيو الماضي إلى أن العالم لم يتبقَّ له سوى 143 مليار طن (130 مليار طن متري) من ثاني أكسيد الكربون ليُصدرها قبل أن نتجاوز على الأرجح هدف الـ1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس، التي وقّعتها 195 دولة لمعالجة تغير المناخ.

ويُصدر البشر حالياً حوالي 46 مليار طن (42 مليار طن متري) من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ووفقاً للتقرير، فإن درجة حرارة العالم حالياً أعلى بمقدار 1.2 درجة مئوية من متوسط ما كانت عليه قبل العصر الصناعي، ويرجع معظم هذا الارتفاع في درجة الحرارة إلى الأنشطة البشرية.

وسيطلق المحيط هذه الحرارة الزائدة على مدى العقود القليلة القادمة عن طريق التبخر والانتقال المباشر للحرارة بغض النظر عما إذا كنا نكبح الانبعاثات أم لا، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة. وهذا يعني أنه حتى لو انخفضت انبعاثات الكربون إلى الصفر اليوم، فإن درجات الحرارة العالمية ستستمر في الارتفاع لبضعة عقود، حيث يتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً بمقدار 0.5 درجة مئوية من الاحترار من المحيطات وحدها.

ويرى علماء المناخ أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية يُعدّ عتبة حرجة، فبعد هذا الحد، تُعدّ مستويات الاحتباس الحراري غير آمنة لسكان الدول النامية اقتصادياً، وخاصةً في الدول الجُزرية، وفقًا لكيرستن زيكفيلد، أستاذة علوم المناخ في جامعة سيمون فريزر في كندا.

وقالت زيكفيلد لموقع «لايف ساينس» إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية «مؤشر على حالة النظام المناخي التي نشعر فيها أننا لا نزال قادرين على تحمل العواقب».

وقد تتسرب كمية هائلة من الحرارة الإضافية إلى المحيط، ثم تُطلق لاحقًا إذا تجاوزنا 1.5 درجة مئوية، وهذا سبب آخر لقلق العلماء من تجاوز هذه العتبة.

كما أن تجاوز سرعة 1.5 درجة مئوية يزيد من خطر تجاوز نقاط التحول المناخي، وهي عناصر في نظام الأرض يمكن أن تتحول بسرعة إلى حالة مختلفة تماماً. على سبيل المثال، قد تنهار الطبقة الجليدية في غرينلاند فجأةً في المحيط، وقد تتحول غابات الأمازون المطيرة إلى أراضٍ جافة.