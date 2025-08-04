العالم لا يهتم لـ “مخطوفينا”.. وحكومة المتشددين جلبت دولة فلسطينية

ليلاخ سيغان

مَن مِن الإسرائيليين استطاع النوم ليلاً؟ أشرطة روم برسلفسكي وافيتار دافيد الصادمة هزت حياتنا ونزعتنا من أخيلتنا. لكن القسم الأكثر صدمة هو الفجوة.

عالمنا يتأرجح من أشرطة الرعب التي أخرجها رجال حماس، صوروها ونشروها، فيما يقف العالم جانباً ويغرق في سردية أخرى. صندوق العطف الإسرائيلي صرخ بألم، فيما وسائل الإعلام الأجنبية نشرت الأمور في هوامش الأخبار بلا صورة أو لم تنشر على الإطلاق.

التاسع من آب هو وقت حساب للنفس، وقت للنظر ليس بما فعله أعداؤنا لنا بل ما فعلناه بأنفسنا

التاسع من آب هو وقت حساب للنفس، وقت للنظر ليس بما فعله أعداؤنا لنا بل ما فعلناه بأنفسنا. الشعب اليهودي تعذب دوماً حين رفض الاعتراف بالأخطاء. يتبين أن هناك مشاكل لا تحلها القوة ولا حتى التهديدات ببوابات الجحيم. ثمة أوضاع ينبغي عمل كل شيء مسبقاً كي لا ندخل إليها. وها نحن وصلنا إلى مثل هذا الوضع. كيف حصل هذا؟ لم ننجح في تشخيص الوقت المناسب لعقد صفقة لإعادة كل المخطوفين، وإن كان انطلاقاً من فهم أننا لن نتمكن بخلاف ذلك من مواصلة القتال ببأس أو التصدي في ساحة الوعي.

لا يوجد أفضل من التاسع من آب لنفهم بأن التزمت سيقودنا إلى الخسارة. قبل ألفي سنة والآن أيضاً. إسرائيل تنتصر عندما تعمل بمنطق وبعقل سليم – هذا ما انتصر دوماً على الأصولية العربية. لكن عندما يقودنا المسيحانيون، ويسير الجهاديون دوماً إلى أماكن من الفوضى، فلا يمكننا التصدي لها، ولا يهم كم نتطرف. وعليه، نحن ملزمون بالبقاء في ملعب سواء العقل والمنطق.

سياسة سموتريتش “المتصلبة” اقتادتنا إلى وقف نار بلا مقابل من حماس. متداعين من أفلام الرعب التي رأيناها السبت، ومن عدم اكتراث العالم. خطاب “لن تدخل لغزة ذرة مساعدات” انتهت بعقاب رهيب لإسرائيل وبجائزة لحماس. أثبت سموتريتش بأنه حتى لو بدت أفكاره جيدة على الورق، فلن تصمد في اختبار النتيجة. الآن هو المهدد بالضم، انطلاقاً من نقص فهم للأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها.

ينبغي الاعتراف، علقنا في معضلة يكاد لا يكون لها حل بسبب سياسة مغلوطة على نحو مخيف في غزة. إذا ما دخلنا الآن إلى مناطق مأهولة، ستحتدم الكارثة الإنسانية. وسيعرض الانهيار السياسي أمن إسرائيل للخطر. إذا مات مخطوفون، فسيقفز الزئير الداخلي الذي كان بعد قتل ستة مخطوفين قبل سنة. تداعيات ما لحق بالجنود من أمراض نفسية، الامتثال للخدمة في ضوء تملص الحريديم من الخدمة، كل هذه ستقودنا إلى وضع أكثر خطراً بأضعاف مما قبل 7 أكتوبر.

انتصرنا في لبنان وإيران بضربة سيف لأن منطقنا لم يقوضه متزمتون سياسيون حلموا بالاستيطان هناك. حان الوقت للتفكير من خارج الصندوق المسيحاني لحل الفوضى التي لا نية لدى الحكومة الحالية لحلها.

إن الأقوال المتطرفة من الحكومة تعظم السردية المناهضة لإسرائيل في الإعلام الدولي. هذه السردية تؤثر أيضاً على المجتمع الإسرائيلي، وتوسع الشرخ فينا. ولا يهم إذا كان هذا يحصل عن حق أم عن غير حق – لكنه يحصل. هذا هو الواقع، وهو محمل بالكارثة.

إن التزمت هو طبق الفضة الذي ستعطى عليه دولة فلسطين. هذه ليست دعوة للتهجم على المتزمتين بل دعوة لفهم الوضع. شبعنا شقاقات داخلية، حتى لو كانت الأكثر عدالة في العالم. إسرائيل دولة حرة، ومسموح أن يكون فيها متزمتون. ينبغي السماح بوجود الآراء المسيحانية في هوامش المجتمع واحترامها، لكن لا ينبغي لها أن تقودنا.

معاريف 4/8/2025