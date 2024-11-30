العالم يشهد أول عبارة كهربائية بأجنحة تسبح تحت الماء

لندن ـ «القدس العربي»: تحركت أول عبَّارة (سفينة ضخمة) تعمل بالطاقة الكهربائية، وتسبح تحت الماء، بالعالم، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في السويد.

ونزلت العبّارة الكهربائية بأجنحة إلى الماء وهي الأولى من نوعها في العالم، وأطلق عليها اسم «Candela P» وسيبدأ العام المقبل استثمارها التجاري، حسب تقرير نشرته شبكة «روسيا اليوم» واطلعت عليه «القدس العربي». ويمكن أن تحمل العبارة حتى 30 شخصا وبعض الحمولة وفقا لتصميمها، ويضم طاقمها فردا واحدا فقط، ووصلت إزاحتها الإجمالية 3000 كيلوغرام ووزنها 10000 كيلوغرام.

وتم تزويد «Candela P» بـ4 وحدات من البطاريات بسعة 63 كيلوواط/ساعة، ما يكفي للسير إلى مسافة 74 كيلومترا. ويتم شحن بطاريات العبارة في محطة التيار المستمر بقدرة حتى 175 كيلوواط.

وقد نشرت شركة «Candela» مواصفات العبارة وفيديو أظهر حفل إنزالها في الماء على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن العبارة تستخدم محركا كهربائيا وأجنحة تحت المائية يتحكم فيها جهاز الكمبيوتر، من شأنها رفع العبارة فوق الماء، ما يضمن استقرارها وسرعتها والاستهلاك المحدود للطاقة. وتصل سرعة العبارة 48 كم/ساعة، طولها 11.99م، عرضها 4.5 م.

ومن المفترض أن تساعد طريقة النقل الجديدة في الحفاظ على الوسط البيئي لبحيرة تاهو السويدية الشهيرة.