العالم ينتقل إلى 2024 وسط زلازل وقنابل- (فيديو)

باريس: احتفلت كبرى العواصم العالمية مع عروض ألعاب نارية مبهرة، بحلول العام 2024 فيما هزّت زلازل اليابان وأطلقت حركة حماس صواريخ على تل أبيب واستمر قصف اسرائيل على قطاع غزة وضربات روسيا على أوكرانيا.

ويدخل سكان العالم الذين يتجاوز عددهم ثمانية مليارات نسمة السنة الجديدة على أمل وضع حد لغلاء المعيشة وللنزاعات في العالم.

في نيويورك احتشد آلاف الأشخاص لحضور إنزال كرة البلور الشهيرة في ساحة تايمز سكوير بأنوارها الشهيرة فيما راح الباعة في المكان يبيعون صافرات وقبعات كتب عليها 2024.

وقامت الشرطة التي انتشرت بقوة في وسط مانهاتن بإزالة سيارات مشبوهة ونصبت حاجزا حديديا للتدقيق بالجموع مع تركيز على المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وخلال كلمة متلفزة قبل احتفالات نيويورك، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله حيال أداء الاقتصاد الأمريكي وأشاد بقدرة بلاده على الصمود وأعلن “عودة “الشعب” الأمريكي.

قبل ساعات على ذلك في سيدني التي نصبت نفسها “عاصمة عالمية لرأس السنة”، احتشد أكثر من مليون شخص على شاطئ ميناء المدينة في حين أشارت السلطات والشرطة إلى أن كل المواقع المطلّة على مكان الألعاب النارية باتت مشغولة.

وتجمّع سكان سيدني في هذه المواقع متحدّين الطقس الذي يشهد رطوبةً غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربر بريدج ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان.

وأضاءت المفرقعات النارية سماء أوكلاند وهونغ كونغ وبانكوك ومانيلا فضلا عن جاكرتا وريو دي جانيرو من بين مدن أخرى.

وتجمع أكثر من مليون شخص في جادة الشانزيليزيه في باريس. وبلغت الاحتفالات ذروتها عند منتصف الليل مع عرض ألعاب نارية أطلقت من قوس النصر في الجادة الشهيرة طبعته دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية الصيف المقبل مع فعاليات كثيرة تشير إلى العرس الأولمبي.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين أن 380 شخصًا أوقفوا في فرنسا ليلة رأس السنة، بتراجع نسبته 10% مقارنة بالليلة نفسها من العام الماضي.

تنحي ملكة الدنمارك

في الدنمارك ولمناسبة خطاب رأس السنة التقليدي الذي نقله التلفزيون أعلنت الملكة مارغريتي الثانية البالغة 83 عاما بشكل مفاجئ تنحيها في 14 كانون الثاني/يناير عن العرش ليخلفها نجلها الأمير فريدريك.

ملكة الدنمارك تفاجئ مواطنيها بإعلان تنحيها عن العرش في خطاب العام الجديد#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/Jw2F57yDkm — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 1, 2024

في إيطاليا، خلّفت الألعاب النارية والأعيرة النارية التقليدية بمناسبة رأس السنة قتيلًا و274 جريحًا، فيما قُتل ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا جرّاء الألعاب نارية، فيما أدّت حوادث في برلين إلى توقيف حوالى 390 شخصًا.

في سويسرا، قتلت الألعاب النارية رجلًا يبلغ من العمر 46 عامًا وأصابت مراهقًا يبلغ من العمر 16 عامًا في زوريخ ورجلًا يبلغ من العمر 41 عامًا بجروح خطيرة في دوتيكون في كانتون أرغاو.

في النمسا، لقي شخص حتفه وأُصيب 21 آخرون في حريق اندلع صباح الاثنين في حانة في غراتس (جنوب شرق).

في حانات ومطاعم شارع معروف بحركته النشطة في تل أبيب، كانت الاحتفالات جارية لمناسبة رأس السنة عندما دوت صفارات الانذار معلنة إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه هذه المدينة الساحلية ومحيطها فضلا عن جنوب إسرائيل.

وأفادت تقارير إخبارية أن الهجوم على جنوب إسرائيل وقع عند منتصف الليل بالتحديد (22,00 ت غ) والصواريخ على تل أبيب عند الساعة 00,01 (22,01 ت غ).

وقال غابرييل زيملمان (26 عاما) أمام حانة في تل أبيب أتى إليها للاحتفال مع رفاقه “شعرت بالرعب، كانت أول مرة أرى فيها صواريخ، إنه أمر مرعب. هذه هي الحياة التي نعيشها، هذا جنوني”.

“كـ.ـتائـ.ـب الـ.ـقســ.ـام” تطلق وابل من الصواريخ تجاه تل أبيب في بداية العام الجديد#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/3YVqWL4XCY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 31, 2023

وطبع العام 2023 بهجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وبالرد الإسرائيلي الصاعق عليه.

ونزح نحو مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة بسبب هذا النزاع أي نحو 85 % من السكان.

وقال النازح عبد عكاوي الذي فرّ مع زوجته وأطفاله الثلاثة “كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي”. وروى الرجل البالغ 37 عاماً، والقاطن حالياً في مخيم للأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة أنه فقد شقيقه، لكنه ما زال يتمسّك بالأمل للعام 2024. وقال “إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض”.

صحفيو غزة يوجهون رسالة بمناسبة العام الجديد 2024 ويذكرون العالم بجرائم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/adkzF5wpuQ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 31, 2023

في اليابان، بدأ العام الجديد بزلازل قوية ضربت وسط البلد الاثنين، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها مترا في بعض المواقع ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وفي الإمارات، أضاءت الأسهم النارية سماء برج خليفة في دبي ضمن احتفالات في مدن عدة استمرت 60 دقيقة في منطقة الوثبة في إمارة أبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

برج خليفة اثناء احتفاله بالعام الجديدpic.twitter.com/3Iw5N6WL3z — Screen Mix (@ScreenMix) December 31, 2023

وفي ريو دي جانيرو احتفل آلاف الأشخاص بالانتقال إلى العام الجديد على شاطئ كوباكابانا الشهير مع ألعاب نارية وموسيقى عزفتها أوركسترا سمفونية وعروض لنجوم بوب وفانك وسامبا محليين.

“تدمير” القوات الروسية

في أوكرانيا، تقترب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي، ويتنازع البلاد التحدي والأمل.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته للعام الجديد الأحد “تدمير” القوات الروسية التي غزت بلاده قبل عامين تقريبا.

وقالت تيتيانا شوستكا بينما كانت صفارات الإنذار تدوي محذرة من قرب تعرّض كييف لغارة جوية “النصر! نحن ننتظره ونؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر”. وأضافت المرأة البالغة 42 عاماً “سنحصل على كل ما نريد إذا كانت أوكرانيا حرّة، بدون روسيا”.

وأنهك النزاع الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مواطني روسيا. وقالت زويا كاربوفا (55 عاماً)، وهي مُزيّنة مسارح مُقيمة في موسكو، “أرغب بأن تنتهي الحرب في العام الجديد، وبأن يأتي رئيس جديد وتعود الحياة إلى طبيعتها”.

وأعلنت أوكرانيا الاثنين أنها تعرّضت ليلة رأس السنة لهجوم روسي بـ”عدد قياسي” من الطائرات المسيرة بلغ 90 مسيّرة، استهدف بصورة خاصة لفيف وأوديسا وأسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

ويعدّ بوتين الزعيم الروسي الذي أمضى أطول فترة في الحكم منذ عهد جوزيف ستالين. وهو موجود في السلطة منذ 2000 ويسعى للفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف آذار/مارس، ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.

وأعلن بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة أن بلاده “لن تتراجع أبدا”، من دون أن يذكر صراحة الحرب في أوكرانيا.

وقال “أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا”.

في روما، ذكر البابا فرنسيس في صلواته ضحايا الصراعات في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى الأوكرانيين والفلسطينيين والإسرائيليين والسودانيين و”شهداء الروهينغا” في بورما.

وقال البابا البالغ 87 عاماً من ساحة القديس بطرس “في نهاية العام، لِنتَحَلَّ بالشجاعة ونسأل أنفسنا كم ضحية وقعت جراء النزاعات المسلحة وكم قتيلاً سُجّل”، في هذه الصراعات.

وتابع “لنسأل أنفسنا كذلك ما هو حجم الدمار والمعاناة والفقر؟ فليراجع مَن لهم مصلحة من هذه الصراعات ضمائرهم”.

وسيشهد هذا العام انتخابات حاسمة في بلدان تضم نصف سكان العالم.

فإلى جانب الانتخابات الروسية، سيُدعى أكثر من أربعة مليارات شخص إلى الاقتراع لا سيما في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند واندونيسيا وجنوب إفريقيا وفنزويلا فضلا عن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

(أ ف ب)