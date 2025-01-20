العالم ينحني أمام ترامب

العالم أمام درس ثمين حول دور القوة في إحداث تغيرات استراتيجية عميقة. الدليل أنه رغم كل ما قيل عن «رعونة» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطورته على التوازنات الدولية، ها هو العالم يستسلم لرغباته صاغرا.

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية يبدو العالم وقد استعد للتأقلم مع متطلبات رئيس أمريكي جديد، وتلبيتها، حتى قبل أن يتسلم مهامه: في غزة انتهت الحرب. سوريا من دون بشار الأسد. لبنان برئيس جديد. إيران منكفئة. أوكرانيا على استعداد للتفاوض والتنازل من دون شروط. أوروبا في حالة ذعر وعلى استعداد لتلقي الرسائل من واشنطن. أعضاء حلف شمال الأطلسي مرتبكون عاجزون عن رفض طلب ترامب رفع نسبة مساهمتهم مقارنة بالدخل القومي. كندا لا تنام آمنة. بنما خائفة. جزيرة غرنلاند الدنماركية (2.2 مليون كلم مربع، أربع مرات مساحة فرنسا، 56 ألف نسمة) على وشك فقدان استقرارها بعد أن دغدغ ترامب أحلام دعاة الاستقلال فيها وما أكثرهم.

لكن رغم خطورة قضايا مثل تهديد كندا والمكسيك والتحريض في غرنلاند، يبقى أبرز عناوين في هذه المرحلة غزة وأوكرانيا.

منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، قام مستشاروه وبعض أفراد عائلته بزيارات إلى خارج الولايات المتحدة لشرح الخطوط العريضة لما ينتظر العالم تمهيدا لبدء التنفيذ.

من أكبر إنجازات هذه التحركات الدبلوماسية نجاح ترامب في فرض وقف إطلاق نار في غزة. رفض الرجل أن يرث حرب إبادة قذرة تلوّث تاريخه وتغطي على إنجازاته، وهو أمر لا ينسجم مع شخصيته العنيدة ونرجسيته الطافحة. وهو محق إذ لا شيء يجبره على تحمل وسخ الإدارة السابقة وعارها.

عندما قال «إما تنتهي الحرب أو ستُفتح أبواب الجحيم» على منطقة الشرق الأوسط، كان ترامب يرمي لوضع الجميع تحت الضغط، إسرائيل وحماس والأطراف المفاوضة. لكن الرسالة كانت موجهة أولاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو أكثر من حماس أو أحد آخر، لأن قرار استمرار الحرب أو إنهائها في يده وحده ومنذ اليوم الأول.

بعض التقارير الإخبارية كشفت أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، هدد نتنياهو بالقول صراحة إن الرئيس «يُبلغك بأنه يريد نهاية الحرب فورا، وبأنك إذا كنت ترفض إنهاءها فاحزم حقائبك وانصرف إلى بيتك». وأخبره أيضا بأن ترامب «يُبلغكم بأنه صديق عظيم لإسرائيل وينتظر منكم أن تكافئوا هذه الصداقة».

التقارير ذاتها أشارت إلى أن ويتكوف أبلغ المفاوضين بأن ترامب يمقت جولات التفاوض التي لا تنتهي ويريد نتيجة ملموسة فورا.

وقد وصلت الرسالة للجميع فتحققت الهدنة في أيام بعد أن ظلت المفاوضات تراوح مكانها أكثر من سنة.

الدليل أنه رغم كل ما قيل عن «رعونة» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطورته على التوازنات الدولية، ها هو العالم يستسلم لرغباته صاغرا

لولا بعض الخلل لأصبحت وصفة ترامب في إنهاء حرب غزة نموذجا يُحتذى به في إدارة الأزمات المستعصية. الخلل الذي يكتنفها أنها تهمل تماما الفلسطينيين وأحلامهم وهمومهم. هي طريقة ترى كل الناس في المنطقة، ما عدا الفلسطينيين، وتتطلع لتحقيق نتائج بعيدة المدى للإسرائيليين مثل فرض التطبيع مع السعودية أولاً ثم بقية الدول العربية المتأخرة عن ركوب قطار التطبيع. وفي العموم لم تكن فترة ترامب الأولى خيرا على الفلسطينيين بكل أطيافهم، ولا يوجد اليوم ما يشجع على الاعتقاد أن ترامب تغيّر في هذا الموضوع.

موطن الخلل الثاني في وصفة ترامب أنها قد لا تكون مجانية، وأن الثمن ربما يكون إطلاق يد إسرائيل، وحتى دعمها بالسلاح والتكنولوجيا، لاستهداف إيران وضرب منشآتها النووية.

من المرجح أن مبعوث ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، مارس ضغطا مماثلا على الأوكرانيين والأوروبيين لفرض تسوية تُنهي الحرب وتقبل بها كييف والمعسكر الأوروبي الداعم لها.

لا يوجد ما يمنع ترامب من تكرار تجربة غزة في أوكرانيا. ولا يوجد ما يمنع فرض تسوية مماثلة. بل من المتوقع أن يستلهم فريق ترامب الذي يعمل على أوكرانيا من سابقة غزة ويتسلح بها.

ورغم أن ضغوط كيلوغ وفريق ترامب لم تسفر عن نتائج معلومة حتى الآن، من المؤكد أن عملا حثيثا يجري للوصول إلى نتيجة تُنهي الحرب بغض النظر عن التفاصيل.

منذ فوز ترامب أجرى فريقه اتصالات سرية مع روسيا. بعضها في باريس وبعضها في أبوظبي ومدن أخرى (موقع إنتلجنس أونلاين). الهدف التوصل إلى تسوية دون الوقوف كثيرا عند شروط القيادة الأوكرانية.

كييف ليست اليوم في وضع يسمح لها بإملاء شروط بعد أن أنهكتها الحرب وكلّفتها آلاف الجنود والكثير من العتاد والأرض. والتسوية المرتقبة ستكون على الأغلب بالاعتراف بالوضع القائم اليوم. أي تنازل أوكرانيا على الأراضي التي سيطرت عليها روسيا بالقوة مقابل وعود ليس بينها الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

أين أوروبا؟ غارقة في وحل متاعبها الداخلية والإقليمية. ألمانيا في انتظار الانتخابات المبكرة التي دعا إليها المستشار أولاف شولتز والتي ستجري الشهر المقبل. غير التعثر السياسي الذي ينعكس سلبا على العلاقة مع حرب أوكرانيا، هناك متاعب الاتحاد الأوروبي التي تعني في ما تعنيه متاعب ألمانيا.

فرنسا هي الأخرى ليست أفضل حالا من ألمانيا. القيادة الفرنسية في وضع غير مريح، ومن شبه المؤكد أن فرنسا لم تنزل إلى هذا المستوى من العجز السياسي والدبلوماسي وانعدام التأثير منذ عقود طويلة. فرنسا اليوم عديمة التأثير في المسرح الدولي لأنها تعاني من مشكلة داخلية عويصة ترفض النظر إليها: هل يجب أن تكون ديغولية، أو أوروبية، أو أطلسية، أو صهيونية. إضافة إلى هذا هناك متاعب الاتحاد الأوروبي، التي يُنظر فيها إلى فرنسا، مثل ألمانيا، دون بقية الأعضاء.

بقية الدول الأوروبية، بما في ذلك غير الأعضاء في الاتحاد، بلا دور يُذكر. بعضها أقرب إلى موسكو من بروكسل مثل هنغاريا وسلوفاكيا. ولا يبدو أن محاولات الاتحاد الأوروبي ثني الدول القريبة من موسكو، بالمساعدات الاقتصادية ووعود الانضمام إلى الاتحاد (بالنسبة للدول غير الأعضاء) باتت تكفي. لم يثمر الإغراء نتائج ملموسة لأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يسحر الأوروبيين كما كان قبل عقدين وأكثر.

كاتب صحافي جزائري