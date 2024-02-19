العالول: خياران… الحرب أو حلّ على قاعدة الدولتين

رام الله – «القدس العربي»: قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن الشعب الفلسطيني اليوم بات أمام خيارين «إما استمرار الاحتلال والحرب وقتل الفلسطينيين، وهو ما لا يجلب الأمن والاستقرار، أو حل سياسي يعطيه أملاً في إنهاء الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى قاعدة حل الدولتين».

وأشار خلال استقباله أمس في رام الله وفداً من الحزب الاشتراكي السويدي إلى «الوضع السياسي الراهن الذي يمر به الشعب والقضية الفلسطينية نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، ومجازر الإبادة الجماعية التي لم تتوقف منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر».

وأكّد أن الشعب الفلسطيني «لم يكن يرغب يوماً بتواصل واتساع رقعة العنف، وأنه سعى دوماً إلى التوصل إلى حل سياسي يضمن حريته وقيام دولته الفلسطينية المستقلة، إلا أن ممارسات حكومة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين وحصار قطاع غزة، والاعتداء على المقدسات، وممارسة جرائم القتل والحرق، قادت إلى الانفجار الذي حذرنا العالم من الوصول إليه، حتى أصبحنا في ظل تقاعس العالم عن القيام بمسؤولياته أمام أبشع أشكال حرب الإبادة التي لا يتخيلها عقل بشري».

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية ومسؤول شبكة العلاقة مع فلسطين في البرلمان السويدي، يوهان بوسر، على مواقف الحزب الاشتراكي السويدي «الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية ودعواتهم المتواصلة لعدم وقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني وعن «الأونروا»، ووقف الحرب، وتطبيق القانون الإنساني بعدالة، إلى جانب جهد داخل الحكومة للدفع باتجاه الآراء غير الناضجة بعد فيما يتعلق بوقف الاستيطان، وفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون انتهاكات، ووقف فوري لإطلاق النار».